Bambini in Comune in vista agli uffici

"Più parchi sono più amici". E ancora "Più cestino sono meno rifiuti", e "Fucecchio il Comune più affascinante di tutta Italia". Fucecchio, appunto, vista con gli occhi dei più piccoli, tra idee e slogan ma anche speranze e aspettative per una città sempre più vicina ai bambini.

Protagonisti gli alunni delle classi 5A e 5C della scuola primaria "Giosuè Carducci", che mercoledì 8 e 15 gennaio hanno visitato il Comune per comprenderne la struttura e il funzionamento ma anche per portare il loro contributo alla Fucecchio di domani. Al termine delle due mattinate i piccoli hanno messo su carta le loro impressioni ed emozioni, con disegni bellissimi e parole, pur semplice, con le quali hanno trasmesso ciò che hanno imparato e soprattutto i desideri verso il futuro. Chiedendo anche con un messaggio "Parchi pubblici puliti per i bambini felici".