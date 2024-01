Incidente a Castelfiorentino, auto ribaltata su un fianco

Castelfiorentino, 8 gennaio 2024 – Intorno all’ora di pranzo in via Bernardino Ciurini a Castelfiorentino si è verificato un incidente. Per cause ancora in via di accertamento, un’auto – una Fiat Panda di colore bianco – si è ribaltata su un fianco finendo sul ciglio della strada.

I vigili del fuoco di Castelfiorentino sono intervenuti per estrarre dall’auto il conducente, che è stato poi affidato al personale sanitario del 118.