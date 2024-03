Autismo, Iacopo Melio: "Fondamentale la risoluzione delle criticità"

Empoli, 25 marzo 2024 – "Con l'abrogazione della delibera della Giunta Toscana 493/2001, sostituita dalla 1481/2023 che disciplina la possibilità di rimborsare tipologie assistenziali non previste dal Sistema Sanitario Nazionale, condivido le preoccupazioni delle famiglie con figli nello spettro dell'autismo circa il possibile mancato rimborso della terapia Aba". Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale Iacopo Melio (Pd).

"Appena mi è stato possibile, dopo i miei ultimi problemi di salute, ho interpellato l'assessore Bezzini che mi ha riferito di una situazione molto complessa nazionalmente e frammentata, anche tra le varie Asl, e mi ha informato di un lavoro in corso per armonizzare la situazione e superare le criticità - spiega Melio -. Per questo ho chiesto un impegno della Giunta regionale non solo per strutturare un quadro chiaro ed efficace sull'autismo, ma anche per interfacciarsi direttamente con le famiglie e le associazioni di riferimento, cosa fondamentale nell'interesse delle ragazze e dei ragazzi nello spettro che oggi, di fatto, si trovano in parte senza un aiuto prezioso".

Melio conclude: "Da fuori è difficile comprendere gli ostacoli burocratici o le diverse valutazioni sul piano medico-scientifico che talvolta un'istituzione si trova ad affrontare, ma la buona politica non deve lasciare indietro nessuna persona e, in questo, il dialogo e la volontà di collaborare in modo costruttivo per trovare una soluzione non deve mancare. Sono fiducioso che l'assessorato, anche dopo questa sollecitazione, si attiverà per costruire percorsi di tutela, sempre più adeguati, delle persone nello spettro dell'autismo e delle loro famiglie, prendendo contatto con le persone interessate per capire come e dove intervenire al meglio per assicurare loro un sostegno concreto da parte della Regione".

Aggiunge Enrico Sostegni (Pd), presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale: "È fondamentale che vi sia un confronto tra assessorato e familiari di chi non rientrerà più nei contributi previsti dalla delibera 1481/2023. Condivido pienamente le preoccupazioni espresse dal consigliere Melio e valutando la complessità, anche di natura tecnica della questione, ci è sembrato giusto chiedere all'Assessore e ai tecnici della Giunta un approfondimento urgente in Commissione".