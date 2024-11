"Asfaltatura in via Valicarda. Primo intervento fatto"

In via Valicarda è in corso un primo intervento volto alla sostituzione delle tubature e alla sistemazione dell’asfalto, in un primo tratto della strada che nel recente passato è più volte stata argomento di dibattito. Lo ha fatto sapere il vicesindaco Edoardo Antonini. "Dopo la sistemazione della tubatura – ha scritto - ecco un primo intervento di asfaltatura per tappare le buche sulla strada". Nelle scorse settimane un residente aveva inviato una pec al Comune di Capraia e Limite, chiedendo di sollecitare un intervento per rendere più sicuro il transito in via Valicarda che si presentava difficoltoso a causa dell’asfalto sconnesso che in più punto aveva creato alcune buche (poi allagatesi a seguito delle piogge recenti). E in precedenza, anche i consiglieri di centrodestra Emanuel Di Mauro e Manuel Razzuoli avevano annunciato l’intenzione di protocollare un’interrogazione sull’argomento. Per una criticità che sembrerebbe se non altro essersi risolta, in attesa di eventuali interventi futuri.