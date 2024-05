Al via un’estate di concerti all’aperto

EMPOLI

Ospiti di alto livello per una serie di melodie, ritmi ed emozioni coinvolgenti. Tutto questo è "Estate in musica 2024", la kermesse organizzata dall’associazione culturale Il Contrappunto con il patrocinio del Comune di Empoli. Quattordici i concerti in programma fino al gran finale del 2 agosto e compresa una delle due realizzazioni in piazza di luglio della Turandot, quella di Ferruccio Busoni con il direttore Miriam Nemcova. I palcoscenici saranno soprattutto il Chiostro della Chiesa Santa Maria a Ripa, ma anche la suggestiva cornice della Collegiata Sant’Andrea di Empoli e del suo Chiostro e pure all’aperto tra il Torrione di Santa Brigida e piazza Farinata degli Uberti. Un cartellone ricco che si aprirà già domani sera alle 21.15 proprio nel Chiostro della Chiesa Santa Maria a Ripa con l’orchestra Il Contrappunto diretta dal maestro Andrea Mura con solista alla viola Mario Davide Leonardi (nella foto). Quest’ultimo ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali, oltre ad aver suonato in duo con pianoforte in importanti teatri ed aver partecipato a prestigiosi festival. Leonardi ha anche composto dei brani per cortometraggi, spettacoli teatrali e per viola sola, oltre che per diverse formazioni. Inoltre collabora con la tv nazionale nella produzione delle colonne sonore del documentario "Voyager".