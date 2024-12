Affidamento 2025 ad Aquatempra della piscina intercomunale

Importante seduta prenatalizia con al centro argomenti di gran rilievo. Lunedì alle 17 nella Sala del Consiglio comunale, è convocata la seconda commissione consiliare politiche sociali, lavoro, scuola, cultura e sport per l’esame di alcuni argomenti. Fra i quali l’approvazione dello schema di convenzione per la gestione associata educazione e istruzione. In questo contesto c’è ci sarà al centro della seduta anche il regolamento comunale per la concessione di vantaggi economici, aiuti organizzativi e contributi in favore di persone ed enti pubblici e privati per l’annualità 2025.

La commissione affronterà anche il tema dell’affidamento alla società in house Aquatempra – Società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata del servizio di gestione della piscina intercomunale di proprietà dei Comuni di Fucecchio e di Santa Croce sull’Arno: una struttura strategica per lo sport sul territorio del Valdarno.