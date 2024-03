Addetto a lavorare il legno a tempo indeterminato

Si ricerca una figura preferibilmente con esperienza nella lavorazione del legno per azienda che si occupa di creazione di arredamento artigianale di alta qualità. Il posto di lavoro è a Castelfiorentino. La figura ricoprirà varie mansioni: si occuperà dell’utilizzo delle macchine a controllo numerico, del centro di lavoro (pantografo) come di tutta la strumentazione necessaria per la lavorazione del legno. Offerto contratto di lavoro a tempo indeterminato, in modalità full time. Il candidato deve essere in possesso di numerose qualità quali precisione, versatilità e manualità. È richiesta un’ottima conoscenza dei materiali. La risorsa inoltre deve essere in possesso di patente B e di auto propria per raggiungere il posto di lavoro. Non serve invece la partita Iva. Per candidarsi collegarsi su www.lavoro.regione.toscana.it, entro il 25 marzo.