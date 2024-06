Calo della produzione in Toscana e Umbria

Un 2023 in negativo per la produzione agricola. L’andamento peggiore è per vino, frutta e olio di oliva. Non va meglio ai comparti vivaistico e zootecnico. A indicarlo è l’Istat, nel suo rapporto sull’economia agricola nel 2023. Tra le regioni con i cali peggiori anche Umbria (-30,7%) e Toscana (-24,3%). Il dato più preoccupante riguarda la produzione vitivinicola, tornata ai livelli del 2017, con una diminuzione del 17,4% rispetto all`anno precedente. Anche per l’olio d’oliva una diminuzione del 3,0%, nonostante una previsione favorevole. I risultati positivi delle regioni del Sud non sono riusciti a compensare i cali registrati nel centro-nord con l’Umbria che segna il dato peggiore, al -32,8%. La Toscana, invece, presenta un dato in negativo per la produzione di frutta, al -23,2%.