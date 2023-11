Sport Movies & Tv, giovedì 9 la proiezione del documentario della “Nazione” su Arturo Maffei. Ecco il trailer

Firenze, 8 novembre 2023 – All’interno del festival Sport Movies & Tv, l’appuntamento è fissato giovedì 9 alle 11.30 (al Cinema Centrale di Milano) con “A un centimetro dal sogno”, il documentario della “Nazione” dedicato al grande saltatore in lungo viareggino, quarto alle Olimpiadi di Berlino del 1936.

Il video è in nomination al “Sport Movies & Tv“, finale di 20 Festival (nei 5 Continenti) del “World Ficts Challenge“, campionato mondiale della televisione, del cinema, della cultura e della comunicazione sportiva in programma a Milano dal 7 all’ 11 Novembre.

“A un centimetro dal sogno“, realizzato dal giornalista della Nazione Roberto Davide Papini (con riprese e montaggio di Michele Coppini), è dedicato alla figura di Arturo Maffei, saltatore in lungo di straordinario talento: nelle Olimpiadi del 1936 arrivò quarto, per un centimetro, nella gara vinta da Jesse Owens.

In quella occasione, Maffei stabilisce il nuovo record italiano con 7.73 che resiste fino al 1968 quando è battuto dal 7.91 di Giuseppe Gentile. Il viareggino Maffei, “nato“ sportivamente come portiere a Sesto Fiorentino e poi passato alla Fiorentina, scopre il suo vero talento nel salto in lungo e diventa uno dei simboli della Giglio Rosso, gloriosa società di atletica leggera.

Nel documentario, tecnici, dirigenti, giornalisti, storici, il presidente della Fidal, Stefano Mei, e la figlia del protagonista, Gloria, raccontano quelle Olimpiadi brillanti, ma anche sfortunate per Maffei arrivato, appunto, a un centimetro dal podio.

"A un centimetro dal sogno" è tra le opere in “nomination“ (come si legge nella comunicazione ufficiale) per l’assegnazione della “Guirlande d’Honneur 2023” o della “Mention d’Honneur 2023”.