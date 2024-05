Anconella Garden: novanta appuntamenti per vivere il parco di Firenze sud

Firenze, 23 maggio 2024 - Cultura, benessere e sostenibilità. Sono il fil rouge degli oltre novanta appuntamenti che animano la nuova stagione di Anconella Garden, l'oasi verde di Firenze sud che stasera inaugura il suo spazio estivo con il concerto - ad ingresso libero - della band Mashroom & The Super Cereals. Un cocktail tutt'altro che annacquato in grado di shakerare teatro e cinema, musica e danza contemporanea, talk di attualità e semplice intrattenimento, coinvolgendo famiglie e bambini.

Nel ricco calendario di eventi, brillano ogni lunedì i laboratori di pizzica a cura di Annalisa Prota e l'associazione Danzeassud, le presentazioni di libri al tramonto - la prima prevista martedì 4 giugno nell'ambito dell'itinerario letterario Felicità Metropolitane - organizzate da La Nottola di Minerva e Book Puzzle, e le performance di improvvisazione sul palco guidate dal gruppo LIF e dalla Compagnia delle Seggiole, in programma il 28 maggio e il 3 giugno.

E poi, ogni giovedì, venerdì e sabato, tanta musica dal vivo, con ospiti e rassegne diverse: dalle jam session "Jammando" con le scuole musicali del territorio, a "Firenze Suona", con reading e live spalmati tra luglio e agosto, fino a "Palco d'autore", il percorso di sette serate diretto da Gianfilippo Boni e Cosimo Marchese e dedicato alla canzone d'autore e a progetti discografici originali: tra gli altri, saranno presenti Giorgia Del Mese, la coppia formata da Silvia Conti e Bob Mangione, e Matteo Urro, sul palco per presentare i loro nuovi album, affiancati da volti conosciuti della scena jazz e rock come il trio Get Wet di Lorenzo Bagnoli, The Best Group dell'ex-percussionista dei Negrita Itaiata De Sa, e gli Iguanaas.

La programmazione culturale sarà scandita anche da attività per bambini e da grandi eventi sportivi, a partire dalla proiezione su maxischermo della finale di Conference League tra Fiorentina e Olympiacos mercoledì prossimo e delle partite della Nazionale di calcio, impegnata nei campionati europei. Nel mese di agosto, infine, spazio alla settima arte, con il festival all'aperto a cura dell'associazione Anémic, che propone film, dibattiti e un focus speciale su riscaldamento globale e cambiamento climatico.