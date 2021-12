Roma, 20 dicembre 2021 – Torna lo spettro della zona arancione in Italia e non basta in questo caso indossare la mascherina all'aperto. In zona arancione, chi non ha il super green pass non può uscire dal comune di residenza, se non per motivi di lavoro, necessità o urgenza. Le attività rimangono aperte, ma restano le regole di accesso con il green pass e quello super. Ecco, in dettaglio, le regole.

Chi non ha nemmeno il green pass base, quindi con tampone negativo, si può spostare con mezzo proprio verso altri comuni della stessa regione o verso altre regioni solo per lavoro, necessità, salute o per servizi non sospesi, ma non disponibili nel proprio comune. Lo spostamento è consentito da comuni di massimo 5mila abitanti verso altri comuni entro i 30 chilometri, eccetto il capoluogo di provincia. Nessuna limitazione per chi ha il green pass base o il super green pass.

Niente acquisto di skipass che consente anche accesso a funivie, cabinovie e seggiovie per chi non ha il super green pass.

Resta in vigore il divieto di andare a lavoro per chi non ha green pass base o super green pass.

A chi non ha il super green pass è vietato l'accesso ai negozi presenti nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, eccetto per alimentari, edicole, librerie, farmacie e tabacchi.

Chi non ha green pass non può consumare al tavolo all'interno di bar e ristoranti, nemmeno in quelli all'interno di alberghi. Alloggiare in hotel e consumare come cliente nel ristorante al suo interno è possibile anche con il green pass base. Accesso libero per chi è in possesso del super green pass.

E' consentito l'accesso a palestre al chiuso solo con super green pass. Chi ha green pass base o è senza green pass in zona arancione non può accedere nemmeno a piscine all'aperto, né agli spogliatoi e non può praticare sport di contatto né all'aperto, né al chiuso.

Per assistere a concerti e spettacoli, a eventi sportivi, per andare nei musei o partecipare a convegni, congressi, sagre e fiere, feste, religiose e non, centri benessere e centri termali, parchi tematici e di divertimento, sale gioco, centri culturali e sociali, sia al chiuso che all'aperto, è necessario il super green pass.

In zona arancione chi non ha la certificazione verde (base o rafforzata) non può partecipare alle prove di concorso che si svolgono in presenza.

