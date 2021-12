Firenze, 20 dicembre 2021- Covid Toscana, i nuovi contagi registrati oggi 20 dicembre nella regione sono 955. Scendono dunque sotto i mille i nuovi casi. Da sottolineare però che con la domenica di mezzo cala il numero di tamponi eseguiti: 15.639 (di cui 7.561 molecolari e 8.078 rapidi), ovvero circa 20.000 in meno rispetto ai giorni passati. Il tasso dei nuovi positivi fa quindi un balzo in avanti e si porta al 6,11% (che raggiunge il 17,8% sulle prime diagnosi). Per quanto riguarda i vaccini invece sono 6.874.197 quelli somministrati sino ad oggi.

E in questi giorni di shopping natalizio i centri storici vengono presi d'assalto dai cittadini per gli ultimi regali. Le autorità chiedono la massima attenzione per quanto riguarda il distanziamento, l'uso appunto della mascherina e l'igienizzazione delle mani.