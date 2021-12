Firenze, 20 dicembre 2021 - Il contagio da coronavirus in Toscana rialza la testa: numeri da quinta ondata, che comincia ad avvicinarsi per numeri alla quarta ondata. Nella quale il massimo dei ricoveri arrivò a 460, mentre adesso siamo a 406 con venti nuovi ricoveri solo nella giornata di lunedì 20 dicembre. Ecco tutti gli aggiornamenti.

Tracciamento, l'Asl Centro lo rinforza

L'Asl Toscana Centro ha spostato 60 operatori del dipartimento di prevenzione per impiegarli nel tracciamento dei contagi da Covid. Attualmente per tracciare la catena dei nuovi casi sono attivi una ventina di operatori dipendenti dell'Asl, 46 studenti (per 20 ore settimanali) a cui si sono aggiunti i 60 operatori impiegati finora in altre funzioni: sicurezza alimentare, sicurezza sul lavoro, medicina sportiva. È quanto fa sapere l'Asl Toscana centro. «Abbiamo provvisoriamente distaccato 60 operatori del dipartimento prevenzione per impiegarli per il tracciamento - spiega Renzo Berti, direttore del dipartimento Prevenzione dell'Asl Toscana centro - in attesa che sia rafforzato il contingente. Abbiamo avviato le procedure per integrare il sistema con altri 40 studenti. Mi auguro che arrivino entro la settimana, ma con la crescita dei contagi è difficile arrivare al punto di assestamento, soprattutto se i casi continueranno a salire».

Omicron, positivo il marito della "paziente 1"

L'Uoc Microbiologia e Virologia dell'Aou senese, diretta da Maria Grazia Cusi, ha individuato il secondo caso di variante omicron presente in provincia di Siena. Risulta infatti positivo alla mutazione del coronavirus il marito della turista inglese 'primo caso' di omicron in Toscana. Da giorni era noto che l'uomo si era contagiato al coronavirus, restava pero' da capire se a infettare fosse stato il nuovo ceppo del Sars-cov2 oppure la Delta. La positivita' di sua moglie alla variante omicron invece e' stata comunicata una settimana fa, quando l'Aou senese ha riferito il risultato di un precedente sequenziamento condotto ancora nei laboratori della Uoc Microbiologia e Virologia. Sempre nello scorso lunedi', l'Asl Toscana Sud est aveva reso noto di essersi messa al lavoro per ricostruire gli spostamenti della coppia, arrivata il 6 dicembre all'aeroporto di Firenze, con un volo proveniente da Birmingham via Amsterdam.

Marina di Cecina, hotel deve chiudere per covid

Chiude per il momento l'Hotel Tornese di Marina di Cecina. Nella struttura, che era pronta per le festività natalizie e aveva organizzato un veglione di Capodanno, sono risultati positivi il titolare e alcuni dipendenti. Non c'è stata altra scelta che chiudere, come spiega lo stesso titolare Niccolò D'Andrea in un post su Facebook. "E' una batosta", dice il titolare parlando della necessità della chiusura. Una batosta economica e per i clienti che già avevano prenotato camere e cenone.

L'appello di Giani: "Prudenza"

"Spero vi sia cautela da parte dei cittadini per le festività, ma la Toscana per quel che riguarda Natale e Capodanno non è nella condizione di pensare alla zona gialla, perché le ospedalizzazioni sono poco più di 400 e il limite" per uscire dalla bianca "è fissato a 750 posti letto". La prospettiva gialla "non è nell'immediato futuro". Lo sottolinea il presidente della Regione, Eugenio Giani, durante un punto stampa a palazzo Strozzi Sacrati, in cui lancia un appello alla popolazione: "Proprio perché siamo una delle regioni che possono gestire meglio la situazione, è importantissimo usare tutti accorgimenti necessari per non favorire il contagio".