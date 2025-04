Weekend di Pasqua con l’incognita meteo

Arezzo, 15 aprile 2025 – Le gite fuori porta degli aretini e gli arrivi del fine settimana di turisti e visitatori sono a rischio. Ma anche i tanti eventi all’aperto e i riti religiosi della settimana santa. A partire dalle via crucis del venerdì. Colpa del meteo avverso con temporali e venti forti che caratterizzeranno quasi tutta la settimana di Pasqua. Dietro l’instabilità una perturbazione atlantica che si è spostata dall'Europa occidentale verso il Mediterraneo, portando aria calda e umida dall'Africa verso l'Italia che causerà un graduale peggioramento del tempo non solo ad Arezzo ma su tutta la penisola. Lo rende noto la Protezione Civile che sulla base delle previsioni disponibili, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse in diverse aree del Paese, che potrebbero determinare criticità idrogeologiche. Sono attese così nuove precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale qui, come su tutta la Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. La settimana è iniziata ieri con un nuovo peggioramento e precipitazioni gradualmente più diffuse. Il Consorzio Lamma prevede anche per oggi, così come per tutto il resto della settimana, tempo molto instabile. Pioggia e schiarite anche per il venerdì santo che potrebbero mettere a rischio le tradizionali processioni e le tante via crucis con la rappresentazione della Passione di Cristo, in programma all’esterno in tutta la provincia, costringendo i fedeli a ripiegare dentro alle parrocchie. Possibile miglioramento nella giornata di sabato con modesta instabilità pomeridiana, mentre a Pasqua e Pasquetta ci sarà una possibile nuova instabilità. Molti così saranno quelli che attenderanno l’ultimo minuto per lasciare la città o per decidere una meta per la gita di Pasquetta. Lo stesso farà chi deciderà di programmare qualche giorno da trascorrere da turisti proprio ad Arezzo. Così gli arrivi di questo fine settimana saranno molto influenzati dal last minute, tra prenotazioni con la possibilità di cancellazioni gratuite e arrivi dell’ultimo minuto aggrappati ai bollettini meteo più aggiornati.