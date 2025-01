Viareggio, presidio No Green pass e code in farmacia per i tamponi

Viareggio (Lucca), 16 ottobre 2021 – Anche il secondo giorno da quando è entrato in vigore l’obbligo del certificato verde per chi lavora, non sono mancate le proteste a Viareggio. Un centinaio di persone si sono ritrovate nel pomeriggio in piazza Mazzini dove hanno dato vita a un presidio «No Green Pass». Il presidio è durato circa tre ore mentre in un'altra parte della città sono andate avanti le vaccinazioni, al centro hub nel quartiere Terminetto. Intanto, in diverse farmacie ci sono state code di persone per fare i tamponi, diventati da ieri obbligatori soprattutto per coloro che, non vaccinati, devono recarsi sul posto di lavoro.

Maurizio Costanzo