Arezzo, 8 gennaio 2025 – Un nuovo defibrillatore a San Domenico. Arezzo sempre più cardioprotetta

Il dispositivo inaugurato questa mattina

Svelato questa mattina il nuovo defibrillatore installato adiacente alla chiesa di San Domenico, acquistato grazie al ricavato dell'edizione 2024 del San Domenico Festival organizzato da CSI e Fondazione THEVENIN. Un nuovo “punto sicurezza” in città, installato in pieno centro storico nei pressi di una piazza frequentata e prossimo ad uno spazio di aggregazione.

“Con questo ulteriore nuovo defibrillatore Arezzo conferma il proprio primato di città più cardioprotetta e al contempo generosa e solidale – ha dichiarato il presidente di Casa Thevenin Sandro Sarri. - Questa parte del centro storico sta conoscendo una rinnovata vivacità, sia grazie alle attività che qui insistono, al maggior flusso turistico, agli eventi che questa magnifica piazza ospita, tra questi proprio il San Domenico Festival, grazie ai cui incassi di beneficenza registrati lo scorso anno è stato possibile acquistare il dispositivo. Mi fa piacere annunciare oggi che l'evento si ripeterà nel 2025 nella settimana compresa tra il 29 giugno e il 5 luglio, con un programma il più vario e capace di attrarre pubblici diversi”.

“Come CSI abbiamo ritenuto opportuno donare un defibrillatore alla comunità di San Domenico, una comunità che ha al suo interno anche una fascia sensibile, penso alle attività svolte dal CSI ma anche da Casa Thevenin. Una sinergia importante, consolidata nel tempo con il presidente Sarri che ringrazio per la disponibilità a partecipare a iniziative come questa. Quando la solidarietà fa rete si raggiungono obiettivi importanti come questo”, ha detto il presidente del CSI Lorenzo Bernardini.

Presente per il Comune di Arezzo l'assessore Federico Scapecchi. “Arezzo è una terra vocata alla sicurezza – ha detto l'assessore – e da oggi con questo defibrillatore ancora più pronta a prestare soccorso e aiuto. Auspico che quanto prima tutti i luoghi maggiormente frequentati siano dotati di strumenti come questo, fondamentali per salvare una vita. Questo di Casa Thevenin e CSI è un esempio virtuoso che mi auguro venga seguito anche da altre associazioni”.

“Un nuovo defibrillatore a San Domenico frutto della generosità di alcune donazioni e alla collaborazione del Centro Sportivo Italiano e di Casa Thevenin. Questa ulteriore installazione rafforza il record che da anni vede la Città di Arezzo la più cardioprotetta d'Italia. Un primato a cui teniamo e che si unisce ad un altro importante primato e cioè quello di moltiplicare i corsi di formazione all'utilizzo di questi strumenti di vita. Un ringraziamento particolare va al Presidente del Centro Sportivo Italiano, Lorenzo Bernardini, e a Sandro Sarri, Presidente della Fondazione Thevenin per questa iniziativa e per essere due motori instancabili di azioni di solidarietà e coesione sociale", ha commentato anche il vicesindaco Lucia Tanti.

Presenti alla svelatura anche il vescovo Andrea Migliavacca, il parroco di San Domenico don Luca Lazzari, il presidente del Panathlon Mario Fruganti e il delegato provinciale CONI Alberto Melis.