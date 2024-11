Tecnologie per l’Ambiente, le Costruzioni e il Territorio, ultimi tre posti disponibili per la nuova laurea triennale ad orientamento professionale

Arezzo, 11 novembre 2024 – Sono aperte fino al 22 novembre (ore 11) le domande di ammissione per gli ultimi tre posti ancora disponibili per il nuovo corso di Laurea triennale ad orientamento professionale in Tecnologie per l’Ambiente, le Costruzioni e il Territorio (TACT) dell’Università di Siena.

Per l’ammissione non sono previste prove: l’immatricolazione è consentita fino ad esaurimento posti disponibili.

Le attività didattiche si tengono presso la sede del Centro di GeoTecnologie (CGT) in Via Vetri Vecchi 34 a San Giovanni Valdarno (AR). È inoltre possibile seguire alcune attività didattiche, in modalità sincrona, presso la sezione formativa di Grosseto.

Il Corso di Laurea ha un taglio altamente pratico: infatti sono previste numerose ore di attività di laboratorio e tirocinio; il corso consente inoltre ai laureati di ottenere l’abilitazione all’esercizio della professione di Geometra Laureato.

Tutte le informazioni sono pubblicate online sul sito del corso https://tact.unisi.it e nella sezione del portale dell’Università di Siena dedicata ai corsi a numero programmato: www.unisi.it/corsi-numero-programmato.