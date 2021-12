Roma, 3 dicembre 2021 - Mancano pochi giorni alla stretta di Natale. Da lunedì 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022 cambiano le regole per spostarsi e accedere a cinema e teatri e, insieme al green pass 'base', che già tutti conoscono, sarà introdotto il 'Super green pass', in possesso di chi si è fatto il vaccino o è guarito, che varrà anche in zona bianca. Ecco le nuove regole.

Si chiama anche green pass 'rafforzato' ed è la certificazione ottenuta esclusivamente da coloro che si sono sottoposti a vaccinazione (primaria ed eventuale richiamo) o che sono guariti. Chi possiede già un green pass per vaccinazione o guarigione non deve scaricare una nuova certificazione. Sarà l’App VerificaC19 a riconoscerne la validità.

Leggi anche: Super green pass, le regole / Rischio zona gialla: confronto Toscana-Umbria-Liguria / Cosa cambia per i no vax / Super green pass, rebus per gli alberghi

Dal 6 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2021, già dalla zona bianca solo chi è in possesso del Super green pass può accedere a spettacoli, eventi sportivi, ristoranti al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche. Le limitazioni non valgono per i minori di 12 anni e gli esenti al vaccino.

In zona gialla la mascherina all'aperto diventa obbligatoria. Le attività però non subiscono limitazioni (bar, ristoranti, palestre, stadi rimarranno aperti secondo i consueti orari) in quanto varranno sempre le regole del 'Super green pass'. In zona arancione le ulteriori restrizioni continueranno a valere solo per i non vaccinati, che non potranno uscire dal proprio comune e potranno andare solo a lavoro o accedere ai servizi essenziali.

In zona rossa le restrizioni previste dal precedente decreto valgono per tutti. Ci sarà il divieto di spostamento, anche nel proprio Comune, ristoranti e bar chiusi, didattica a distanza, discoteche chiuse.

Dal 6 dicembre 2021 in zona bianca la certificazione verde (ottenuta anche tramite tampone) sarà necessaria per salire anche su autobus e metropolitane. La disposizione non vale per i bambini che non hanno ancora compiuto i 12 anni.