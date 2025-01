Arezzo, 17 gennaio 2025 – San Giovanni Valdarno ospita il primo incontro informativo del Comitato "La Via Maestra" sulle tre riforme proposte dal governo Meloni Giustizia, Premierato, Autonomia Differenziata. L'incontro, che si svolgerà venerdì 24 gennaio alle 18 alla sala della musica, intende sensibilizzare e informare i cittadini sulle tre grandi riforme proposte dal governo Meloni, giustizia, Premierato e Autonomia Differenziata per capire se la loro applicazione porterebbe a una limitazione o a uno sviluppo del nostro stato democratico. In particolare ci si soffermerà su ciò che la legge sull'autonomia differenziata comporterebbe per il sistema giuridico, politico, sociale ed economico del Paese.

Il comitato "La Via Maestra", nato a seguito della grande manifestazione nazionale del 7 ottobre 2023 in difesa dei diritti sociali e contro le disuguaglianze, promuove un ciclo di incontri informativi sul referendum contro la legge sull'autonomia differenziata. L’organizzazione, che raccoglie al suo interno associazioni ed enti impegnati nella tutela dei diritti e nella lotta contro le disuguaglianze, ha già avviato una raccolta firme per il referendum, un'azione che si inserisce nel contesto di una mobilitazione che ha visto anche la Regione Toscana impegnata, insieme ad altre realtà, nel ricorso alla Corte Costituzionale. Il primo incontro di questo ciclo si terrà venerdì 24 gennaio, alle 18 alla sala della musica di San Giovanni Valdarno, e si concentrerà sugli aspetti giuridici e politici delle varie riforme e in particolare sulla legge per l'autonomia differenziata. A confrontarsi con il pubblico saranno il professor Roberto Zaccaria, docente di diritto pubblico all’università degli studi di Firenze e già presidente della Rai ed ex parlamentare, e il professor Filippo Donati, docente di diritto costituzionale sempre all’università degli studi di Firenze. Parteciperà anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani insieme all’assessore regionale Stefano Ciuoffo. Sarà il sindaco di San Giovanni Valdarno, Valentina Vadi ad aprire la serata portando i saluti istituzionali; la dottoressa Francesca Barucci, dirigente della Regione Toscana, guiderà l’appuntamento come esperta in materia. L'incontro intende sensibilizzare i cittadini riguardo a ciò che la legge sull'autonomia differenziata comporterebbe per il sistema giuridico, politico, sociale ed economico del Paese. In particolare, si affronterà come la legge potrebbe incidere sullo sviluppo economico e sulle politiche sociali. L'evento è organizzato dal coordinamento del Valdarno di Libera e dalla Cgil Arezzo, con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di San Giovanni Valdarno. L'ingresso è libero e aperto a tutti i cittadini interessati.

