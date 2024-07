Rotary Bisenzio Le Signe: quattro service per il territorio

Firenze, 3 luglio 2024 – La cornice era quella dell’incantevole giardino di Villa Castelletti, a Signa. L’occasione è stata il passaggio del tradizionale collare di presidenza da Elisabetta Benvenuti ad Antonio Cambi. Il Rotary Club Bisenzio Le Signe, però, si è riunito ieri sera soprattutto per completare quella che è stata un’annata ricca di service a favore del territorio e della fascia debole della società. Ecco perché la presidente uscente ha aperto la serata consegnando ben quattro service ad altrettante realtà socialmente impegnate nel nostro territorio. A ricevere il primo dono, che ha consistito in un apparecchio saturimetro utile nelle operazioni di primo soccorso dei medici del 118, è stato Cristiano Pieraccioli, governatore della Misericordia di Malmantile. Alla Filarmonica Giuseppe Verdi di Signa, invece, la presidente Benvenuti ha voluto donare uno stendardo, come omaggio ai 200 anni della fondazione della Filarmonica stessa. Ad essere poi stato chiamato al tavolo della presidenza per ricevere una donazione da destinare al progetto di ricerca scientifica “Gocce di speranza” è stato il presidente di Voa Voa Amici di Sofia Aps Guido De Barros, che ha spiegato come i fondi ricevuti contribuiranno a finanziare il secondo e terzo anno di sperimentazione del test di diagnosi precoce della patologia neuro degenerativa MLD su tutti i neonati della Toscana. In ultimo ma non ultimo un service particolarmente caro alla presidente, quello destinato ad AIN - Associazione Italiana Narcolettici e Ipersonni -, presente alla serata nella figura del suo vice presidente Patrizio Ceretelli. I fondi ricevuti, ha spiegato Ceretelli, serviranno per finanziare le numerose attività dell'associazione. Un omaggio infine al padrone di casa Federico Allegri, socio del Club. Prima di passare il tradizionale collare di presidenza ad Antonio Cambi, Benvenuti ha ricordato alcuni service portati a compimento nel corso dell’annata, che hanno visto l’impegno di tutti i soci - con un particolare ringraziamento a Raimondo Perodi Ginanni-. Esempio ne sono stati il progetto di piantumazione di 220 allori nel giardino di Villa Alberti, e quello dedicato all’ambiente e alla salvaguardia delle api. Una volta ricevuti l’incarico e la spilla di presidenza, Cambi ha ricordato l'origine del Rotary “Un Club internazionale con 120 anni di attività alle spalle – sono state le sue parole -, che ha saputo mantenere inalterati nel tempo i propri valori, così come le sette direttive o aree intervento – dalla pace, all’acqua alla medicina –, strettamente legate una all’altra. Come rotariani – ha concluso il neo presidente – ci impegniamo ad essere intermediatori tra le istituzioni e i bisogni del territorio, e se riusciremo a divertirci portando avanti la nostra missione e il nostro impegno, significherà che staremo facendo un buon lavoro." Tra le autorità presenti all’incontro c’erano il Sindaco di Signa Giampiero Fossi, il Vice sindaco di Lastra a Signa Maria Di Giovanni, l’Assessore del Comune di Campi Bisenzio Daniele Matteini, l’assistente del Governatore Chiara Pagni e il presidente del Rotary Firenze Lorenzo Il Magnifico Raoul Masini.