Riqualificazione del centro storico a Subbiano

Arezzo, 14 ottobre 2024 – L'Amministrazione Comunale di Subbiano porta avanti l'obiettivo di riqualificazione del centro storico con uno stanziamento di 160 mila euro.

“Il nostro centro storico è un patrimonio di tutti i cittadini di Subbiano." afferma il sindaco Ilaria Mattesini, " Vogliamo che i subbianesi possano godere di un centro storico vivo, sicuro e accogliente e che chi viene a visitarlo lo scopra nella sua bellezza. Abbiamo un ambizioso piano di rinnovamento che si propone di valorizzare il patrimonio storico di Subbiano, creando un ambiente più gradevole per i residenti e più attraente per i visitatori, con l'obiettivo di stimolare l'economia locale e rafforzare il senso di comunità. Subbiano fa parte di una rete promozionale che invita il turista a visitare il Casentino, ma anche invoglia chi visita Arezzo a spostarsi a pochi chilometri dalla città, per usufruire delle nostre attività ricettive e della ristorazione locale. Le bellezze di Subbiano diventano interesse anche per i clienti delle aziende del territorio che possono comprendere come la storia di un paese si coniughi con quella delle sue attività economiche. È per questo che la riqualificazione e la valorizzazione del nostro patrimonio culturale e naturale è un obiettivo importante.”

L'assessore ai lavori pubblici Alberto Calussi descrive il progetto di riqualificazione: "Questo primo intervento interesserà Piazza Carducci e via Roma con una manutenzione straordinaria della pavimentazione. I cittadini vedranno un graduale ma significativo cambiamento del nostro centro, infatti l'obiettivo dell'amministrazione è quello di proseguire a stralci nella riqualificazione della parte storica del paese."

