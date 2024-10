Riapre il bando dei nidi gratis, c’è tempo fino al 28 ottobre

Arezzo, 10 ottobre 2024 – Dal 14 ottobre 2024 riapre il bando promosso dalla Regione Toscana nell’ambito di Giovanisì, al quale partecipa anche il comune di Castiglion Fiorentino, per sostenere l’accoglienza dei bambini nei servizi per la prima infanzia (nidi d’infanzia, spazi gioco e servizi educativi in contesto domiciliare).

Il bando è rivolto alle famiglie con bambine e bambini residenti in Toscana, in possesso di ISEE fino a 35.000 euro. Il contributo potrà essere riconosciuto a decorrere dal mese di settembre 2024 fino a luglio 2025.

Le domande potranno essere presentate dalle ore 9:00 del 14 ottobre 2024 fino alle ore 18:00 del 28 ottobre 2024.

Maggiori informazioni attraverso questo portale: https://www.regione.toscana.it/-/nidi-gratis

È inoltre possibile presentare richiesta d’iscrizione, fino alle ore 13 del 21 ottobre, ai servizi educativi rivolti alla prima infanzia, nello specifico asilo Nido Peter Pan, zona Pievuccia, e Trilly, Brolio.

Questo è il link: https://comune.castiglionfiorentino.ar.it/modulistica/categorie/780620/schede/341156-asilo-nido