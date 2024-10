Arezzo, 26 ottobre 2024 – Pm: “la mossa della Cisl rischia di compromettere le relazioni sindacali al Comune di Arezzo”

Il Coordinatore della Rsu risponde alle dichiarazioni della Cisl

“Punto uno: vogliamo mantenere l’unità della Rsu del Comune di Arezzo. Punto due: intendiamo chiudere la trattativa del contratto decentrato 2024 entro la fine di ottobre. Punto tre: la Rsu ha già in calendario per il 6 novembre l’inizio del confronto con l’Amministrazione sulla PM. La decisione della componente Rsu della Cisl e della Cisl Fp di uscire pubblicamente e singolarmente sulla PM rischia di compromettere un percorso e una strategia che la Rsu aveva deciso unitariamente”.

Giacomo Nebbiai, Coordinatore della Rsu e segretario enti locali della Fp Cgil di Arezzo, dice la sua opinione e quella della Rsu del Comune di Arezzo riguardo le recenti dichiarazioni della Cisl e la conseguente replica del sindaco di Arezzo.

“Non abbiamo compreso la decisione della componente Cisl. Ricordo che finora ci eravamo sempre mossi unitariamente e quindi condivido questa valutazione con la stragrande maggioranza dei componenti della Rsu, rappresentativi di Cgil, Uil, Csa e Siulp. Con la delegazione trattante del Comune di Arezzo avevamo concordato che il 6 novembre avremmo iniziato il confronto sul presente e sul futuro della Pm. I delegati Cisl lo avevano deciso con noi. Perché, quindi, uscire prima dell’inizio del confronto, minando la credibilità della Rsu? Abbiamo una sola risposta: giocare d’anticipo non tanto su una singola vertenza ma sulle elezioni per il rinnovo della Rsu che si terranno tra pochi mesi”.

Nebbiai sottolinea che “tutti noi componenti della Rsu siamo consapevoli delle problematiche della Pm, tanto che abbiamo chiesto e ottenuto un tavolo sindacale di confronto ad hoc per il 6 novembre, appena chiusa la trattativa del Contratto decentrato 2024. La Rsu non si è mai sottratta al confronto ed ha sempre esercitato il proprio ruolo con serietà e lealtà e questo lo vogliamo ribadire con forza. Il 6 novembre ci troveremo per discutere di problemi della PM e se le riposte non ci soddisferanno valuteremo insieme ai lavoratori il dafarsi. Uscire con un comunicato di questo tipo prima di questo incontro non ci può che vedere sorpresi e non ne condividiamo il metodo”.

La conclusione del Coordinatore della Rsu: “la mossa della Cisl, con la trattativa per il contratto ancora aperta, rischia di pregiudicare i rapporti tra amministrazione e sindacati. Auspichiamo quindi che questa vicenda non comprometta le buone relazioni che in questi anni si sono create tra delegazione di parte pubblica e componente sindacale, che finirebbero solamente per danneggiare tutti i dipendenti che rappresentiamo”.