Parco Fluviale della Mercatella, inaugurazione a Raggiolo

Arezzo, 28 settembre 2024 – Sarà inaugurato domani 29 settembre 2024, il Parco Fluviale della Mercatella, nel Comune di Ortignano Raggiolo.

In occasione dell’evento è prevista un’attività di relax e meditazione nella splendida cornice del Torrente Barbozzaia, organizzato dal comune in collaborazione con la cooperativa in Quiete.

“Un'idea che viene da lontano e che prevedeva il recupero (6.000 mq) della zona una volta dedicata al mercato del paese (La Mercatella) - spiega il sindaco Ceccherini - sembrava un sogno poter realizzare il parco fluviale lungo il Barbozzaia ed invece ci siamo riusciti. Un'opera speciale per stare a contatto con la natura, per rilassarsi ma anche per chi vuole lavorare all'aria aperta visto la copertura del segnale wi-fi su tutto il parco! Un area che consegnamo alla Brigata di Raggiolo su cui potranno essere portate avanti tante iniziative e per passare momenti piacevoli e divertenti insieme”.

Al termine dell'inaugurazione sarà possibile partecipare ad un momento di meditazione e successivamente ad una passeggiata alla scoperta del paese di Raggiolo. Sarà l'occasione per scoprire uno dei Borghi più belli d'Italia nella meravigliosa cornice autunnale casentinese.

Il programma prevede alle 14 il ritrovo davanti al Comune di Ortignano Raggiolo e lo spostamento con le auto al punto di partenza dell'escursione. Alle 14:30 una passeggiata con momenti di relax e meditazione a cura di Monica Bardelli, scandita da musica a cura di Lele Abi. Alle 16 il taglio del nastro con l’inaugurazione del Parco Fluviale della Mercatella, con degustazione di prodotti tipici della Valteggina e del Casentino a cura dell'Associazione Produttori Valteggina. Alle 16:30 prenderà il via l’escursione alla scoperta del paese di Raggiolo, con visita al Mulino di Morino e alle strutture dell'Ecomuseo del Casentino.

La partecipazione all'inaugurazione è libera. Per le attività di meditazione e escursione è richiesta la prenotazione a [email protected] oppure Whatsapp al 3714231325.

Il progetto è stato realizzato con il contributo PNRR M1C3 - INTERVENTO 2.1 - Attrattività dei Borghi Storici, progetto locale di Rigenerazione Culturale e Sociale - Sezione 3.9 – Linea di azione: Realizzazione d'infrastrutture per la fruizione culturale-turistica. Intervento 2 – Parco Fluviale della Mercatella Ortignano Raggiolo