Orientamento scolastico per l'economia in Valdichiana

Arezzo, 18 novembre 2024 – Martedì 19 novembre alle ore 16,30 presso la Sala Don Enrico Marini ex Oratorio Corpus Domini del Comune di Lucignano (Piazza San Francesco), un incontro tra il mondo della scuola e quello delle imprese promossa dal Gruppo Imprenditori Valdichiana di Confindustria insieme a Provveditorato, Presidi e scuole

La conclusione del triennio delle Medie è un importante momento di passaggio, fatto di incertezze, sia sulle reali vocazioni dei ragazzi che sulle opportunità formative e occupazionali in un contesto sociale ed economico in costante trasformazione. L’incontro propone alle famiglie degli studenti di seconda e terza media che si preparano a scegliere il percorso di studi delle superiori, un’opportunità di confronto e conoscenza con imprenditori, insegnanti ed esperti di orientamento sulle tendenze dell’economia e il lavoro che cambia, per iniziare a costruire una scelta consapevole. Al centro del dibattito i fabbisogni di professionalità delle imprese, la disoccupazione giovanile e le opportunità per ridurre il mismatch tra domanda e offerta di lavoro. “Realizzarsi come persona è un traguardo strettamente legato al successo formativo ed al conseguimento di un percorso professionale appagante – dice Giovanni Tiezzi, Presidente del Gruppo Imprenditori Valdichiana di Confindustria Toscana Sud. Poter disporre di personale appassionato e motivato, oltre che competente, è un interesse di primaria importanza per le aziende: per questo motivo, la nostra associazione organizza frequenti momenti di incontro con giovani, famiglie ed insegnanti, mirati a fornire a tutti gli attori coinvolti nella delicata fase dell’orientamento, utili informazioni sulle caratteristiche del lavoro nel territorio, in modo tale che i giovani possano effettuare la scelta migliore con consapevolezza e liberi da pregiudizi. Anche nell’incontro di quest’anno daremo voce a giovani entrati da poco nel mondo del lavoro, ad imprenditori del territorio ed ai rappresentanti del mondo della formazione, illustrando alcuni dati statistici inerenti al territorio della Valdichiana, per capire quali siano le novità sul fronte dell’offerta formativa e del mercato del lavoro”. “Non è facile, per una ragazza o un ragazzo di 13 anni, scegliere la scuola superiore alla quale iscriversi: orientarsi verso un liceo, un tecnico o un professionale è un’opzione che determinerà il proprio progetto di vita – dice Lorenzo Pierazzi Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale di Arezzo – conoscere il proprio territorio e la sua realtà economica e culturale può essere di aiuto per poter scegliere con maggiore consapevolezza la scuola superiore in cui iscriversi: le aziende produttive, commerciali, o che erogano servizi, particolarmente attive in Valdichiana, richiedono, infatti, competenze di tipo tecnico, scientifico, professionale, di marketing, che le nostre scuole concorrono a formare”. “Conoscere le opportunità del nostro territorio, insieme ad una riflessione consapevole sulle proprie attitudini e interessi può aiutare a determinare una scelta più efficace – aggiunge Cristiano Rossi Preside dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi-Montalcini” di Lucignano - Un aspetto a cui teniamo particolarmente è anche il superamento dei pregiudizi legati agli stereotipi di genere, ancorati ad un concetto patriarcale di scuola, secondo cui le professioni di cura sono appannaggio delle ragazze e quelle tecniche dei ragazzi. Una società moderna deve sapere formare, con le stesse opportunità, cuochi e cuoche, maestri e maestre, ingegneri ed ingegnere, parrucchieri e parrucchiere, meccanici e meccaniche”. “Quella che ospitiamo a Lucignano è una preziosa opportunità di confronto e scambio, per la quale ringrazio Confindustria, il Provveditorato, Presidi e docenti”, dichiara Roberta Casini, Sindaco del Comune di Lucignano - Ritengo fondamentale l’orientamento scolastico, sia per gli studenti e le loro famiglie, che per il nostro sistema economico produttivo, affinché la scelta sui percorsi di studio avvengano in modo consapevole e coerente rispetto alle reali richieste delle aziende. Altrettanto, vorrei porre l’accento sull’importanza che rivestono servizi essenziali per il nostro territorio, come quello del sistema dei trasporti, chiamato quanto più possibile ad agevolare il raggiungimento dei plessi scolastici presenti sul territorio da parte degli studenti”. Oltre al Sindaco Roberta Casini interverranno all’iniziativa: Massimo Guasconi (Presidente CCIAA Arezzo Siena), Giovanni Tiezzi (Presidente Confindustria Valdichiana), Gesi Ceccuzzi (Makor Group), Lucia Zorza (Faerch Group), Anna Bernardini (Dirigente scolastico Istituto Omnicomprensivo Marcelli di Foiano della Chiana), Lorenzo Pierazzi (Provveditore agli Studi di Arezzo) e Bernard Dika (Portavoce del Presidente della Regione Toscana e delegato alle politiche giovani/innovazione).