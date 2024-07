Nuovi cassonetti a Castiglion Fiorentino

Arezzo, 19 luglio 2024 – Castiglion Fiorentino, uno tra i 12 dei 104 comuni facenti parte dell’Ato Sud Toscana, si è aggiudicato dei finanziamenti della Regione Toscana finalizzati, tra le altre cose, all’incremento della raccolta differenziata o al potenziamento di strumenti volti al riuso ed alla conseguente riduzione dei rifiuti prodotti.

Superare nel 2020 la percentuale del 65% di Raccolta Differenziata e svolgere il ruolo di soggetti attuatori di progetti cofinanziati per lo sviluppo della Raccolta Differenziata.

Sono questi i due requisiti che hanno permesso a Castiglion Fiorentino, uno tra i 12 dei 104 comuni facenti parte dell’Ato Sud Toscana, di aggiudicarsi dei finanziamenti della Regione Toscana finalizzati, tra le altre cose, all’incremento della raccolta differenziata o al potenziamento di strumenti volti al riuso ed alla conseguente riduzione dei rifiuti prodotti.

E se per questo ultimo obiettivo (N.d.R. riduzione dei rifiuti prodotti) l’Amministrazione Comunale ha scelto di attivare un servizio online di Ecoscambio, attualmente già in essere, per l’attuale finanziamento è stato scelto di:

Acquistare un’ulteriore dotazione di compostiere domestiche per incrementare il compostaggio dell’umido domestico

Realizzare una schermatura che protegga una postazione critica

Fornire ed istallare postazioni schermate di pregio per alloggiare i bidoncini in alcuni punti di particolare visibilità.

Dotarsi di un apposito cassonetto per i conferimento dei piccoli RAEE

Ecco che nei giorni scorsi hanno preso il via le istallazioni di postazioni schermate in adiacenza del centro storico altre ne verranno messe in via della Misericordia ed è stato inoltre istallato il contenitore per il conferimento dei piccoli RAEE in località Boscatello.

“Gli atti di inciviltà penalizzano i cittadini virtuosi che fanno la raccolta differenziata virtuosamente. Da qui la scelta di schermare alcune postazioni per ridurre l’impatto visivo legato alla presenza di rifiuti abbandonati fuori dai cassonetti” ha spiegato questa mattina dall’assessore all’Ambiente, Francesca Sebastiani, durante un incontro presso Parco Presentini con la stampa.

Proseguono quindi le attività dell’amministrazione comunale volte da una parte a incrementare la raccolta differenziata e dall’alta a ridurre l’impatto visivo legato alla presenza di cassonetti collocati in luoghi di frequente passaggio.

“Pensiamo che sia i nuovi cassonetti che le nuove schermature consentiranno a rendere più gradevoli gli spazi urbani” continua l’assessore Sebastiani.

Intanto arrivano i primi dati della raccolta differenziata per questo 2024 “abbiamo già raggiunto il 70 %, un risultato ragguardevole per una densità di popolazione di quasi 13 mila abitanti. Quindi, non mi resta che ringraziare i cittadini castiglionesi che continuano ad agire in maniera corretta a tutela del nostro territorio unico dal punto di vista sia paesaggistico che ambientale” conclude l’assessore all’Ambiente, Francesca Sebastiani.