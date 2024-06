Montevarchi si prepara a celebrare i cento anni di storia dei Bersaglieri con una due giorni ricca di iniziative

Arezzo, 21 giugno 2024 – Montevarchi si prepara a celebrare i cento anni di storia dei Bersaglieri con una due giorni, sabato 22 e domenica 23 giugno, ricca di iniziative. Un anniversario che sarà festeggiato con un raduno in città e il gemellaggio tra le regioni Toscana, Marche e Veneto. Il tutto arricchito da mostre, conferenze, concerto delle Fanfare in piazza Varchi, cerimonia allo stadio “Brilli Peri” e la sfilata conclusiva la mattina di domenica lungo le vie cittadine.

Con ordinanza di polizia municipale n. 184/2024, al fine di garantire il transito e lo stazionamento degli intervenuti alla manifestazione, sono state previste modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta veicolare in alcune vie e piazze cittadine.

Queste in particolare le misure previste:

sabato 22 giugno

dalle ore 17.00 alle ore 19.00 è istituito divieto di sosta e di circolazione a tutti i veicoli in via Isidoro del Lungo e in piazza Varchi per consentire lo svolgimento della S. Messa sul sagrato della Insigne Collegiata di S. Lorenzo;

domenica 23 giugno, in occasione della sfilata conclusiva dell’evento

dalle ore 11.00 alle ore 13.00 in via Roma divieto di sosta e di circolazione a tutti i veicoli;

dalle ore 11.30 alle ore 12.30 divieto di circolazione a tutti i veicoli, per il tempo strettamente necessario al transito della manifestazione, nel seguente percorso: via Unità d’Italia, via Martiri della Libertà, via Michelangelo, piazza Giotto, via Ammiraglio Burzagli, via Roma, via Mochi, via Isidoro del Lungo, piazza Varchi.

Si raccomanda di prestare particolare attenzione alla segnaletica che sarà posizionata nelle zone interessate.