Monestier, addio all'ex direttore del Tirreno. Le condoglianze della regione Toscana

Firenze, 1 agosto 2022 - Lutto nel mondo dell'editoria. La notte scorsa è morto all'età di 58 anni Omar Monestier, direttore dei quotidiani Il Piccolo e Messaggero Veneto. Il giornalista ha avuto un malore mentre era a casa. Nato a Belluno il 23 settembre 1964, Monestier viveva a Moruzzo (Udine), ma da quando aveva assunto la doppia carica si alternava tra Trieste e il Friuli. Prima di assumere la doppia carica, era stato dal 2012 direttore del Messaggero Veneto di Udine e Pordenone, nonché direttore del Tirreno dal 2014 al 2016.

Tanti si sono uniti al cordoglio per la scomparsa del direttore. Monestier, ricorda la presidenza della giunta regionale, non era toscano ma era arrivato in Toscana con la voglia di conoscere e raccontare, alfiere di quella curiosità che è l'ingrediente più importante della professione del giornalista e con la voglia di spiegare ai lettori e dunque ai cittadini in modo obiettivo e senza fare sconti a nessuno: un contributo, da giornalista, alla crescita della società. Così lo ricorda la regione Toscana.

"Apprendo con grande dispiacere e sgomento della morte improvvisa di Omar Monestier, direttore del 'Messaggero Veneto' e del 'Piccolo', che ci lascia a soli 57 anni. Perdiamo un professionista serio, apprezzato e stimato per le sue qualità professionali ed umane, una penna raffinata, un uomo perbene, colto e garbato. Alla sua famiglia e alla redazione dei quotidiani che dirigeva la mia vicinanza in questo momento di dolore". Così Giuseppe Moles, Sottosegretario all'Editoria e Vice Presidente dei Senatori di Forza Italia.

Sono "colpito, dispiaciuto e attonito dalla sua prematura scomparsa". Così il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, commenta la notizia della morte di Omar

Monestier- Mazzeo ricorda di aver avuto il "piacere e l'onore di conoscere Monestier proprio quando dirigeva 'Il Tirreno'" e di aver potuto apprezzarne le "qualità giornalistiche ed umane, la correttezza, l'attaccamento ai valori della libertà, l'intelligenza acuta, le riflessioni pungenti, la schiettezza delle posizioni. Tutti valori che, insieme alla libertà di pensiero, ha sempre voluto trasmettere ai giornalisti che hanno lavorato nelle sue redazioni. Nonostante arrivasse da un'altra regione - ha aggiunto - si era inserito bene nella realtà della nostra Toscana". Mazzeo esprime quindi vicinanza, a nome del Consiglio regionale "alla famiglia, all'editore Gedi e ai colleghi giornalisti del 'Tirreno' che lo ebbero come direttore e a quelli dei due quotidiani di cui ora era responsabile".

Il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, "esprime il proprio cordoglio per la morte di Omar Monestier, giornalista e direttore del Messaggero Veneto e del Piccolo. Monestier è stato direttore del quotidiano Il Tirreno dal 2014 al 2016". "Le più sentite condoglianze alla famiglia da parte dell'Amministrazione Comunale", conclude il messaggio di Salvetti.