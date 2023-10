Meteo, arriva l’autunno ma non il freddo. Venerdì rischio bombe d’acqua

Firenze, 16 ottobre 2023 - Per un autunno vero e proprio? Dobbiamo aspettare sabato prossimo. Se ieri una prima piccola perturbazione ha portato qualche pioggia nelle zone settentrionali della nostra regione, “per precipitazioni più consistenti dovremo aspettare giovedì-venerdì prossimi”, fanno sapere dalla sala meteo del Lamma. Ecco che già mercoledì 18 ottobre “cadrà qualche goccia, ma di debole intensità, sulle zone centro settentrionali della Toscana”.

Tutto cambierà dal 19 ottobre, quando “le piogge potranno essere anche intense”. Insomma, dal 19 al 22 ottobre prepariamoci a rispolverare gli ombrelli, dato che sono attese “precipitazioni anche intense, soprattutto sulle zone nord occidentali”. Anche la prossima settimana si annuncia all’insegna del tempo perturbato.

Per quanto riguarda invece le temperature, da domani è atteso un rialzo che “toccherà il suo apice nella giornata di venerdì, con punte di 26-27 gradi”. Da sabato farà un po’ più fresco.

Previsioni per oggi, 16 ottobre

Parzialmente nuvoloso con maggiori addensamenti in Appennino ed aumento della nuvolosità medio-alta dal pomeriggio. Possibili deboli piogge dalla tarda serata sulle zone più meridionali. Venti: tra deboli e moderati da nord-est con locali rinforzi. Mari: mossi al largo, poco mossi altrove. Temperature: in diminuzione.

Martedì 17 ottobre

Molto nuvoloso in nottata con possibili precipitazioni sulle zone più meridionali. Ampie schiarite in mattinata, ma nuovo aumento della nuvolosità di tipo medio-alto dal pomeriggio-sera. Venti: deboli o al più moderati nord orientali. Mari: poco mossi. Temperature: minime in lieve calo, massime in lieve aumento.

Mercoledì 18 ottobre

Molto nuvoloso con deboli piogge più frequenti sulle zone settentrionali. Venti: meridionali, moderati nell'interno, fino a forti sulla costa. Mari: mossi o molto mossi. Temperature: in deciso rialzo le minime, in lieve diminuzione le massime.

Giovedì 19 ottobre

Molto nuvoloso con precipitazioni sparse, localmente anche di forte intensità. Venti: moderati o localmente forti meridionali su costa, Arcipelago, rilievi e zone centro-meridionali. Deboli altrove. Mari: molto mossi. Temperature: in calo.

Venerdì 20 ottobre

Molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche di forte intensità, inizialmente più probabili sul nord-ovest, ma tendenti ad interessare anche il resto della regione nell'ultima parte della giornata. Venti: forti meridionali su costa, Arcipelago, rilievi e zone collinari centro-meridionali. Burrasca in Appennino. Mari: molto mossi. Temperature: in ulteriore lieve aumento, soprattutto nei valori minimi.

Secondo Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, fenomeni più intensi sono attesi venerdì 20. I temporali potrebbero insistere per diverse ore sulle medesime zone. Le aree più a rischio saranno dapprima le regioni settentrionali (massima attenzione su Veneto e Friuli Venezia Giulia) e i settori tirrenici (Toscana, Lazio, Campania) dove, afferma Sanò, “non è esclusa la possibilità di locali alluvioni lampo vista la quantità d'acqua che potrebbe ricadere al suolo dalle immense celle temporalesche”.