Menchetti apre al Parco Pertini: grande festa per il varo del 31 maggio

Arezzo, 15 maggio 2023 – "Lo avevamo promesso ed eccoci qua. Aspiriamo a far tornare il parco quello di una volta, ritrovo e luogo di incontro, convivialità e svago per tutti. Abbiamo fatto di tutto e lavorato costantemente con i nostri addetti per mantenere la promessa fatta ai cittadini di aprire entro l’estate: ce l’abbiamo fatta” spiega Corrado Menchetti.

Eh sì, dopo tanta attesa finalmente abbiamo una data: il 31 maggio Menchetti aprirà il locale all’interno del Parco Pertini, nello stabile che per tutti è nominato ormai “il Mondrian”.

Il locale, dal giorno 31 maggio, sarà aperto tutti i giorni dalla mattina alle 7:00 fino a mezzanotte, e come per gli altri locali, la formula Menchetti soddisferà tutti i momenti della giornata: la colazione con caffetteria e pasticceria artigianale, il pranzo con i piatti degli chef, la merenda con la pizza alla pala e la focaccia, l’ora dell’aperitivo con taglieri e piatti da gustare nel dehors e nel prato, la cena con protagonisti la pizza tonda e gli hamburger gourmet oltre al pane fresco e la pizza da asporto e l’immancabile gelato al Giotto… è sempre ora di Menchetti!

La campagna di comunicazione uscita in questi giorni per comunicare la data di apertura, ha un visual che riprende palesemente il mondo del gaming, “perché il parco è il luogo dove giocare e svagarsi”, ed è un richiamo a più concetti. In primis, la riqualificazione di uno spazio urbano, ma anche il nuovo locale collocato dentro ad un parco cittadino, come spesso vediamo nelle grandi città sia italiane che europee, l’aria nuova da respirare che evoca il parco contornato da alberi, la M che diventa dello stile Mondrian per riprendere lo stabilimento: una campagna teaser sui social e un tam tam nei mezzi tradizionali per comunicare alla città “ci siamo, vi aspettiamo tutti il 31 Maggio!”: ecco RESPIRATE ARIA NUOVA.

“Ho sempre visto il parco Pertini come luogo di aggregazione, di socialità, di condivisione, come punto nevralgico della città: non vediamo l’ora di vederlo brulicare di persone, e che torni come lo ricordiamo, nei ricordi del cuore di quando eravamo ragazzi, di come era un tempo, quando dicevamo “tutti al parco!” per ritrovarsi li” esprime Marco Menchetti.

Paolo Peruzzi, Presidente di Koinè, aggiunge: “Koinè una cooperativa sociale di questo territorio. Qui è nata e qui lavora da 30 anni. Siamo parte di questa comunità e abbiamo voluto restituirle un luogo dentro la memoria e dentro il futuro. Il bar, per moltissimi anni, è stato luogo di incontro e di socializzazione. Nel progetto di rilancio del parco, da parte del Comune di Arezzo, abbiamo voluto fare la nostra parte ristrutturandolo e affidandone la gestione ad un manager del settore, Menchetti. Qui, adesso, vogliamo garantire servizi e opportunità per le persone che lo frequentano. Anche in questo bar continueremo a fare quello che facciamo nei nidi e nelle materne, nelle Rsa e nei centri diurni. Certo in maniera diversa e adatta al contesto ma lo spirito rimane lo stesso: attività ed eventi che possano rendere migliore la vita delle persone, soprattutto di quelle più fragili.”

Da sempre luogo di ritrovo per le famiglie e i giovani aretini, il parco Giotto, grazie alla riqualificazione avvenuta in seguito alla partecipazione al bando del Comune punta a tornare ad essere un luogo di ritrovo aperto a eventi culturali, in linea con la filosofia del luogo.

Dai più adulti ai più piccoli, quindi, tutti invitati mercoledì 31 maggio, dalle ore 17:00 fino a mezzanotte, alla festa di inaugurazione che la città aspetta da ormai diversi mesi. Ci saranno musica, intrattenimento, ospiti e attività per bambini. Vietato mancare a questo importante appuntamento cittadino di condivisione e gioia.