Life on mARTS, il progetto Erasmus+ di CasermArcheologica

Arezzo, 12 giugno 2024 – LIFE on mARTS è il titolo del progetto Erasmus+, promosso da CasermArcheologica che nasce dall’incontro con Museo di Storia Naturale dell’Università di Creta per la realizzazione di strumenti e modelli rivolti alle scuole finalizzati al miglioramento dell’insegnamento e dell’apprendimento delle materie scientifiche (biologia, chimica, fisica, ecc.) e dell’approfondimento delle questioni ambientali (inquinamento, biodiversità, cambiamenti climatici) attraverso e con l’arte.

Dopo il campus, svoltosi a CasermArcheologica a Febbraio 2024, con la partecipazione di oltre 20 insegnanti da varie parti d’Italia, e i tre webinar on line che hanno visto oltre 300 persone connesse da tutta Europa, il progetto ora entra in una nuova fase.

L’artista Roberto Ghezzi ha trascorso 5 giornate di lavoro dal 6 al 10 giugno 2024 a Heraklion nell’isola di Creta dove ha lavorato con lo staff del Museo di Storia Naturale dell’Università di Creta per la mostra che sarà allestita a Settembre 2024. Ghezzi sta realizzando a Creta delle “Naturografie” originali – ricerca che l’artista espone in contesti nazionali e internazionali - tele lasciate in diversi corsi d’acqua, in contesti naturali immersi nella vegetazione e vicino a insediamenti abitativi e produttivi. Le tele rimarranno esposte all’azione dell’acqua e di tutti gli agenti ambientali nei prossimi mesi, lasciando segni che sono oggetto di ricerca artistica e scientifica. Le tele saranno esposte, insieme ai taccuini realizzati in questi mesi dall’artista, al Museo di Heraklion nel contesto di una esposizione personale di Roberto Ghezzi.

Settembre 2024 sarà inoltre il periodo in cui si svolgerà la prossima tappa del progetto Life on mARTS, un campus, stavolta rivolto in particolare a insegnanti greci, che parteciperanno a diversi workshop dal 10 al 13 Settembre 2024.

Prosegue così l’impegno di CasermArcheologica per lo sviluppo di progettualità a livello internazionale che esplorano forme diverse di declinazione artistica, in questo caso in dialogo con la scienza.