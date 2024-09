L'azienda SVI di Lucignano protagonista alla InnoTrans 2024 di Berlino

Arezzo, 26 settembre 2024 – L'azienda SVI di Lucignano è protagonista alla InnoTrans 2024 di Berlino, la più grande fiera mondiale dedicata al settore ferroviario. SVI ha portato nell’area espositiva ben 110 tonnellate di mezzi d'opera realizzati nel proprio stabilimento toscano, mettendo in mostra l’eccellenza della sua produzione.

SVI è un'azienda specializzata nella progettazione e produzione di macchinari per il settore ferroviario, in particolare mezzi d'opera come locomotive e vagoni per la manutenzione della rete ferroviaria. La presenza della SVI all’importante vetrina internazionale tedesca, con in testa Mauro Vannoni, affiancato dal socio storico Ivano Sambuchi e dal figlio Lorenzo, ultimo ingresso nel cda, insieme al management aziendale, permette all’azienda lucignanese di mostrare le ultime innovazioni tecnologiche e consolidare la sua posizionamento nel mercato globale.

InnoTrans, che si tiene ogni due anni a Berlino, la principale e più importante fiera Business to business del settore ferroviario mondiale, frequentata da un pubblico a forte prevalenza di operatori del settore, costituisce un appuntamento imperdibile per il mondo dei trasporti e della mobilità. Nel 2024, la fiera ha registrato una presenza record di oltre 2.900 espositori provenienti da 59 Paesi, con più di 200.000 metri quadrati di spazio espositivo dedicato alle innovazioni nel settore ferroviario e della mobilità sostenibile. Tra le attrazioni di questa edizione spiccano i nuovi treni ad alta velocità e le soluzioni per la digitalizzazione delle infrastrutture ferroviarie.

SVI dimostra come il nostro Paese continui a essere un attore di primo piano in questo settore altamente competitivo.

La Società SVI S.p.A. è stata fondata nell’anno 1999 a Città di Castello (PG) da Sambuchi Ivano (S) e da Vannoni Mauro (V) Imprenditori (I), con l’intento di sviluppare un’azienda che operasse nel settore dei “mezzi d’opera ferroviari”, brand in grande sviluppo grazie alla realizzazione della rete ferroviaria europea ad alta velocità. Da subito SVI si impone sul mercato per innovazione e ottimo rapporto qualità-prezzo. Nel corso degli anni le attività di SVI si sono sviluppate divenendo un produttore capace di gestire l’intero ciclo produttivo dei mezzi d’opera ferroviari per l’Italia e per l’Estero, mantenendo flessibilità e prontezza di risposta produttiva, vero “DNA” dell’azienda. Oggi SVI S.p.A. è una realtà industriale importante nel suo settore, grazie anche a grande contributo tecnologico derivante dal moderno stabilimento raccordato alla rete ferroviaria nazionale realizzato a Lucignano (AR), inaugurato nel 2016 ed ampliato nel 2022 fino a raggiungere 18.000 m² di superficie coperta su 200.000 m² di area disponibile, con piazzali, parcheggi, binari di sosta per rotabili ed impianto fotovoltaico capace di produrre energia elettrica per il fabbisogno della fabbrica “ green”.