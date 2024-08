Lavori di riassetto idrico a Castelsecco, il Comitato dice no agli abbatimenti

Arezzo, 30 agosto 2024 – «In merito all’intervento in corso di riassetto idrico delle acque provenienti dalla collina di Castelsecco – Lotto 1, il Comitato locale di salvaguardia del verde pubblico della città di Arezzo che ha formulato una petizione in merito, comunica e fa presente che i lavori stanno procedendo con un pesante e indiscriminato abbattimento di tutti gli alberi della zona.

Come richiesto dalla petizione chiediamo che venga prestata una maggiore attenzione all’intervento che dovrebbe essere selettivo per poter preservare le piante che non necessariamente impediscono l’attuazione dell’opera.

Non siamo contrari ovviamente al progetto in quanto necessario alla sicurezza idraulica di un intero quartiere della città ma, come spesso accade, lo stesso è stato avviato senza alcun confronto con i residenti e i molti fruitori delle strutture sportive della zona.

Gli stessi lavori da ieri stanno procedendo rapidamente senza attenzione alcuna a salvare le alberature che non sono strettamente necessarie alla realizzazione del fosso.

CHIEDIAMO pertanto un urgente incontro in loco con i tecnici e gli amministratori prima del totale abbattimento del boschetto esistente.

Come già detto nella petizione che alleghiamo vorremmo sapere dal Comune se e quali piante saranno preservate, quali tipi di piante saranno messe a dimora e in quali tempi si prevede il rinverdimento dell’area.

Facciamo presente che per un attecchimento delle nuove alberature serviranno anni mentre il verde esistente sta dando i tanti benefici che tutti ben conosciamo.