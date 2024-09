L’Amministrazione comunale di Cortona: «cordoglio per la scomparsa di Maurizio Lovari»

Arezzo, 23 settembre 2024 – L’Amministrazione comunale di Cortona esprime cordoglio per la scomparsa di Maurizio Lovari.

«Con Lovari - dichiara il sindaco Luciano Meoni - se ne va un imprenditore generoso, sempre disponibile a impegnarsi nei progetti culturali e a dare il proprio contributo per la crescita di Cortona. Lovari è stato per molti anni presidente del Fotoclub Etruria, realtà con la quale ha portato avanti iniziative che hanno valorizzato la nostra comunità. La scomparsa improvvisa di Lovari ci lascia sgomenti, a Cortona mancherà una persona come lui, sempre presente, sempre disponibile, sempre con il sorriso».