"La Tosca rivive a Firenze: una nuova interpretazione moderna e controcorrente al Maggio Musicale"

La maestosità romana, come si sa, fa da sfondo alla vicenda di Tosca, il capolavoro pucciniano del 1900. Ma questa volta non si tratta della Roma rinascimentale e barocca tra Sant’Andrea della Valle, Palazzo Farnese e Castel Sant’Angelo in cui si dipana la vicenda di Sardou e a cui siamo avvezzi in virtù degli innumerevoli allestimenti di una delle opere più amate e rappresentate al mondo. È una maestosità più moderna: quella degli anni ’30 e dei marmi del quartiere dell’Eur. Si annuncia controcorrente la nuova messinscena di Tosca, terzo titolo operistico nel cartellone dell’86° Festival del Maggio Musicale Fiorentino, per la regia di Massimo Popolizio con Daniele Gatti alla guida dell’Orchestra e del Coro del Teatro. Cinque recite: la prima venerdì 24 maggio alle 20, le repliche il 26 e 3, 6, 8 giugno. Proprio per non correre il rischio di replicare qualcosa di già visto si cambia passo, per entrare nelle pieghe profonde di una partitura che è più complessa di quanto non si creda, evitando ogni stereotipo e nel completo rispetto della scrittura pucciniana originale.

Di pari passo alla curiosità, cresce dunque l’aspettativa. Le prime due recite sono già sold-out e pochissimi sono i posti che restano per le altre. Anche la compagnia di canto è al passo: una formidabile Vanessa Goikoetxea, al suo debutto al Maggio nei panni di una Tosca in tacchi alti e dalle movenze flessuose, affascinante e seducente cantante jazz. Piero Pretti è Cavaradossi, in questo ruolo per la prima volta nella sua brillante carriera. Il baritono Alexei Markov, invece, è ormai uno Scarpia espertissimo.

Una lettura, quella di Gatti, che tende a ‘scrostare le incrostazioni’: "Avvicinarsi a Tosca è come aprire un romanzo. Mi sono spesso chiesto come mai la tradizione interpretativa si allontanasse dal segno scritto. È un’opera sentimentale? O passionale? Le indicazioni che Puccini ci ha lasciato sono chiarissime e talvolta noi le trascuriamo per adattarle ai nostri sentimenti, per poi accorgersi che l’autore è più moderno di quello che pensiamo. Tosca è forte ma al contempo fragile nella sua gelosia ossessiva. Nel terzo atto, ucciso Scarpia, è completamente fuori di sé. All’inizio Cavaradossi deve risolvere un grave problema politico: nascondere Angelotti. E l’amore (ma è poi vero amore?), passa in secondo piano. Puccini è molto più moderno delle nostre esecuzioni: per rendergli omaggio nell’anno del centenario dobbiamo riportare alla luce aspetti trascurati. Perciò mi rivolgo a un pubblico nuovo che comprende che il teatro viene prima delle esigenze vocali". "Insieme a Margherita Palli – aggiunge Popolizio -ho cercato un punto di vista diverso per valorizzare al meglio i temi dell’opera. Come riferimento abbiamo preso un grande film di Bernardo Bertolucci, Il conformista, nel quale si respira una Roma elegante ma anche estremamente violenta: come Scarpia, che è anche profondamente sadico. Da attore mi sono messo dalla parte dei cantanti e li ho aiutati a imparare come si usa un bastone o come si accavallano le gambe: tanti piccoli frame di una sceneggiatura già cinematografica: una storia nota, ricomposta attraverso tanti piccoli particolari".

Chiara Caselli