Arezzo, 27 novembre 2024 – "La riforma dell'assistenza tra ospedale e territorio delle malattie reumatologiche nella regione Toscana”  Si è tenuto con successo, nell'ambito del Forum Risk Management in Sanità ad Arezzo, l'evento dedicato all’'importanza della riforma dell'assistenza tra ospedale e territorio delle malattie croniche reumatologiche nella regione Toscana. La sessione organizzata dall’Associazione Nazionale Malati Reumatici, ha visto la partecipazione di rappresentanti di calibro del mondo sanitario Toscano tra questi il Dottor Enrico Desideri -Esperto del Ministro della salute per la programmazione, organizzazione e la gestione delle Aziende Sanitarie ed il saluto dell’Assessore alla Sanità Toscana Dottor Bezzini . Far crescere la consapevolezza dell'importanza della Co-programmazione e Co-progettazione per garantire accessibilità e vicinanza alle cure, anche attraverso proposte di sistema integrato multidisciplinare del trattamento clinico e assistenziale: è questo il messaggio che si è voluto dare con la realizzazione di questa importante iniziativa. Il Forum Risk Management in Sanità ad Arezzo ha visto anche la partecipazione del Ministro della Salute Orazio Schillaci, con un intervento centrato sui finanziamenti del Governo alla Sanità Pubblica ed una particolare riflessione alla prevenzione e cura solidale ed equa delle persone fragili croniche e indigenti . L’evento, moderato da Enrico Desideri, Esperto del Ministero della Salute per la Programmazione, Organizzazione e la Gestione delle Aziende Sanitarie, coordinato dalla Direttrice Sanitaria Dell’Aziensa USL sud-est Dottoressa Assunta De Luca e dalla Vicepresidente ANMAR Dottoressa Sara Severoni , è stato introdotto dai saluti istituzionali di Simone Bezzini, Assessore Diritto alla Salute e Sanità Regione Toscana, a cui è stato proposto e sancito un nuovo inizio di lavoro del Tavolo tecnico regionale per le malattie Reumatologiche con il placet di tutti i direttori presenti. Non è mancato il saluto da parte della SIR per voce del VicePresidente SIR Prof Ennio Lubrano, di Silvia Tonolo Presidente ANMAR e di Paola Grossi, Presidente ATMAR Toscana, Coordinatrice Gruppo di lavoro sulle malattie reumatologiche in Toscana. L’incontro è stato un’occasione importante anche per aumentare la consapevolezza dell'importanza del confronto dei modelli adottati dalle aziende sanitarie intervenute, in un'ottica sinergica di rete tra i Professionisti della Salute. Alla sessione hanno partecipato: Patrizia Comite, Avvocato Osservatorio Capire, Simona Dei Direttore Sanitario Azienda USL Toscana centro, Assunta De Luca Direttore Sanitario Azienda USL Toscana sud est, Alessandro Salvi Responsabile settore Welfare e Innovazione Sociale, Niccolò Biancalani Medico di assistenza primaria Azienda USL Toscana, Dott.ssa Marta Mosca Professoressa Clinica Universitaria Area Vasta nord ovest, Serena Guiducci Prof. Associato, Direttore SODc Reumatologia, Direttore Scuola di Specializzazione in Reumatologia, Università degli Studi di Firenze, AOU Careggi, Firenze, Bruno Frediani Professore Clinica Universitaria Area Vasta sud est, Gianluigi Occhipinti Struttura Ospedaliera Area vasta nord ovest, Massa Carrara, Riccardo Cecchetti Direttore UOC medicina Interna e Reumatologia Ospedale di Portoferraio, LI, Lara Storri Direttrice UOSD Medicina Interna Reumatologia Ospedale San Donato Arezzo, Azienda USL Toscana sud est, Mauro Galeazzi Osservatorio Capire, Stefano Grifoni Coordinatore Governo Clinico della Regione della Toscana, Dott. Emiliano Ceccarini, Direttore UOP Riabilitazione Funzionale Area Provinciale Aretina, Dipartimento Professioni Tecnico Sanitarie della Riabilitazione e della Prevenzione Azienda USL Toscana sud est.