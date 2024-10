La chef tallese Francesca Bartoli tra i 24 concorrenti selezionati in tutti Italia per partecipare al contest “The best sandwich 2024”

Arezzo, 5 ottobre 2024 – La chef tallese Francesca Bartoli è tra i 24 concorrenti selezionati in tutti Italia per partecipare al contest “The best sandwich 2024” .

L’edizione 2024 del noto contest prevede quest’anno la realizzazione di panini gourmet utilizzando un ingrediente segreto e un tipo pane fornito dagli organizzatori, in soli 15 minuti di tempo.

Il tema della gara tra gli chef è “tradizione e contaminazione” ovvero saranno premiati i panini che seguiranno ricette tradizionali ma leggermente rivisitate.

Il contest prenderà il via ufficialmente il 16 ottobre e prevede la partecipazione in giuria di chef stellati che valuteranno il panino più buono che saprà raccontare la tradizione, con un tocco di modernità.

“Non ho mai partecipato ad una sfida di panini gourmet - ha raccontato emozionata Francesca - essendo una sfida nuova, ho sicuramente tanto da imparare, ma porto con me le tante ricette della nonna Beppina. Dopo tre anni ritrovarsi di nuovo qui è come fare un tuffo nel passato, giocherò le mie carte e cercherò di riportare a casa spunti e nuove idee, chissà magari per organizzare anche a Talla serate a tema “panini gourmet”.

“Il comune di Talla farà il tifo per Francesca che da anni con orgoglio gira l’Italia, partecipando ad eventi e contest di livello, e rendendo così omaggio al territorio di Talla e ai prodotti tipici che lo caratterizzano e che sono protagonisti dei piattii serviti nel suo ristorante, aperto nel centro del paese” ha dichiarato la sindaca Eleonora Ducci.