Il Mercatale di Montevarchi a Terramadre

Arezzo, 28 settembre 2024 – Il più grande evento internazionale dedicato al cibo buono, pulito e giusto, che andrà si sta volgendo a Torino dal 26 al 30 settembre 2024, vede fra i suoi protagonisti anche il Mercatale di Montevarchi in un incontro in programma proprio nella giornata di apertura della manifestazione alle 18.30 presso lo stand che Slow Food Toscana condivide con Toscana Promozione Turistica e Vetrina Toscana.

Il ricco programma del Salone di oltre 600 eventi mette in luce come il cibo possa essere una preziosa occasione di rigenerazione, ed il tema di questa edizione “We Are Nature” sottolinea come l'uomo faccia parte della natura e come sia necessario stabilire una nuova relazione con essa, proprio a partire dal cibo che è il mezzo più intimo con cui noi ci entriamo in contatto.

L’agricoltura biologica, è ormai noto, rappresenta il futuro, sia per contribuire ad una necessaria drastica riduzione dei gas climalteranti, che per garantire la conservazione delle risorse ed il mantenimento della biodiversità.

Fra gli obiettivi del Mercatale di Montevarchi, che ricordiamo essere il primo mercato in assoluto creato da Slow Food Italia, vi è quello di comunicare e divulgare l’idea di un’agricoltura ecosostenibile, che sostenga e sviluppi un’economia locale e crei valore sul territorio, oltre a promuovere un’alimentazione sana e consapevole.

Al Mercatale partecipano molti produttori locali e vengono frequentemente organizzate iniziative di vario genere, come tavole rotonde, degustazioni e laboratori.

All’interno del Salone del Gusto di Torino, illustrano questa collaborazione Marcella De Vita, responsabile del Mercatale e Gianrico Fabbri, referente Mercati della Terra Slow Food Toscana e presidente regionale.

Inoltre il Mercatale ha un proprio stand espositivo nel padiglione G all’interno del Mercato Italiano della fiera.