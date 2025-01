Il Comandante dei Carabinieri Generale di Corpo D’Armata Teo Luzi ad Arezzo

Arezzo, 12 luglio 2024 – Ieri il Comandante dei Carabinieri Generale di Corpo D’Armata Teo Luzi si è recato in visita alla caserma intitolata alla M.O.V.M. Appuntato dei Carabinieri “Carmine Della Sala”, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Arezzo.

L’Alto Ufficiale è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Claudio Rubertà, da tutti gli Ufficiali in servizio nella provincia, dal personale della sede, da una rappresentanza di militari di ogni ordine e grado dei reparti della provincia e dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Il Generale Lusi, nel portare il proprio saluto a tutti i Carabinieri della provincia, ha ringraziato il personale per il quotidiano impegno costantemente e proficuamente profuso, soffermandosi sull’importanza della credibilità istituzionale, riconducendola sostanzialmente a quella di ogni suo singolo componente, fondamento del rapporto di fiducia tra l’Arma e i cittadini, e ringraziando i familiari dei militari per la loro capacità di condividere i sacrifici giornalmente affrontati.

Il Generale Lusi ha rivolto un particolare saluto anche all’Arma in congedo, rammentando l’importanza e la forza, del legame tra questi ed i colleghi ancora in servizio attivo.

Il Comandante Provinciale, Col. Rubertà, a sua volta ha espresso un particolare ringraziamento al Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri per la sua presenza tra i Carabinieri di Arezzo e per le espressioni pronunciate nel suo saluto, evidenziando il costante sforzo profuso da tutti i Carabinieri della provincia, a tutela della legalità e per rispondere con sempre maggiore efficacia alla crescente domanda di sicurezza dei cittadini.

Il Generale C.A. Teo Lusi, nella medesima sede, ha incontrato per un saluto anche le massime Autorità della Provincia Aretina, S.E. il Prefetto Maddalena De Luca, il Vescovo S.E. Mons. Andrea Migliavacca, il Procuratore Capo presso il Tribunale di Arezzo Dott.ssa Gianfederica Dito, il Questore Vicario Dott.ssa Angela Lauretta e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Col. Walter Mazzei.