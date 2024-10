I quattro 100 dell’isis Fermi di Bibbiena

Arezzo, 3 ottobre 2024 – Lo scorso lunedì 30 settembre 2024 presso la Sala delle Bandiere di Palazzo Niccolini, alla presenza di tutto il Consiglio comunale, sono stati donati i libri di Oscar Farinetti e una targa commemorativa, ai quattro ragazzi dell’Isis Fermi di Bibbiena che dagli esami di maturità sono usciti con il massimo dei voti.

I ragazzi sono: Daniel Cherchi, Filippo Giuliani, Marco Mazzi e Lorenzo Moneti.

Daniele Cherchi ha seguito il corso professionale con grande entusiasmo. Già prima della fine del percorso scolastico ha partecipato al concorso per entrare in Marina Militare e oggi è pronto per partire per questa nuova avventura.

Daniel ha commentato: “I miei docenti mi hanno sempre stimolato a fare bene, a impegnarmi a studiare e mi hanno motivato anche per il mio percorso futuro. Il voto è stato un bel riconoscimento dei sacrifici fatti. Oggi parto con questa fiducia e con quello che ho imparato per un’altra avventura che intraprendo perché ho voglia di aiutare le persone”.

Filippo Giuliani ha fatto il corso di elettronica e poi si è iscritto a Matematica a Firenze. “Una passione da sempre”, l’ha definita così Filippo che ha parlato dell’Isis fermi così: “Una scuola che motiva i suoi studenti e li sostiene nei loro sogni. Ho sempre studiato con entusiasmo perché i docenti ci hanno sempre motivato a farlo nel modo giusto. La scelta di matematica deriva proprio da un loro insegnamento: fare quello che ci rende felici e che ci appassiona”.

Marco Mazzi è uscito dal corso di elettronica ed è cresciuto, come ha detto lui “piano, piano”, motivato e sostenuto dal copro docente. Lo scorso anno ha fatto un’esperienza di studio a Berlino e lì ha maturato l’idea di poter fare il medico, ha fatto l’esame e oggi è uno studente di medicina a Firenze. Il suo sogno? Fare medicina d’urgenza. Marco commenta: “Il voto della maturità è stato il riconoscimento per un percorso di impegno anche molto appassionato e divertente”.

Lorenzo Moneti è uscito dal corso di meccanica e adesso è iscritto alla facoltà di Ingegneria Meccanica all’Università di Firenze. Lorenzo commenta: “Ho sempre avuto passione per la meccanica, cresciuta grazie ai nostri docenti. Questa scelta corona un percorso nato e cresciuto sui banchi di scuola”.

Il Sindaco Filippo Vagnoli ha ringraziato i ragazzi per il loro risultato, li ha esortati a continuare il loro percorso con entusiasmo, di formarsi in giro per il mondo e di tornare in Casentino per aiutarlo a crescere ancora e magari per essere parte del cambiamento diventandone amministratori.

Tutto il consiglio ha accolto e salutato i ragazzi che hanno ricambiato ringraziando per “questo momento istituzionale che ha reso il nostro impegno ancora più belle e significativo”.

L’amministrazione invierà a tutti i ragazzi e le ragazze usciti dagli ultimi esami di maturità il libro di Oscar Farinetti presentato a Soci dal titolo “10 mosse per affrontare il futuro”.