Gli importi delle due edizioni del premio Fulvio Tului, vinte da Porta Sant’Andrea donati a il Cuore si Scioglie e Pronto Donna

Arezzo, 31 gennaio 2025 – Gli importi delle due edizioni del premio Fulvio Tului, vinte da Porta Sant’Andrea a febbraio 2024, sono stati donati alla Fondazione il Cuore si Scioglie e all’associazione Pronto Donna. Questa la decisione del Consiglio Direttivo del quartiere che ha destinato la somma di cinquecento euro a ciascuna realtà dopo aver ricevuto il prestigioso riconoscimento per aver meglio figurato in entrambe le edizioni 2023 della Giostra del Saracino.

“È stato il primo “cappotto” bianco verde nella storia nel “Tului”, premio che viene assegnato al quartiere che si distingue nel corteggio storico e nell’entrata in piazza per armoniosità, adeguatezza e attinenza scenica – spiega il rettore Maurizio Carboni – per questo abbiamo deciso di fare una doppia donazione, allargando così il nostro gesto di solidarietà”.

La prima somma è rivolta alla Fondazione Il Cuore si scioglie, nata nel 2010 in continuità con l'impegno delle sezioni soci Unicoop Firenze per sostenere le persone in difficoltà. La seconda, invece, è destinata a Pronto Donna, associazione di volontariato che opera nella provincia di Arezzo per contrastare ogni forma di violenza contro le donne, offrendo supporto e strumenti di tutela attraverso una rete di collaborazioni con altre associazioni e istituzioni.

“Porta Sant’Andrea da anni è in prima linea nelle azioni di beneficenza. Sostenere due realtà così importanti, anche con un piccolo gesto, è per noi motivo di grande orgoglio” conclude Carboni.