Eugenio Giani si tuffa al Canto alla Rana: il video

Stia (Arezzo), 8 agosto 2023 – Eugenio Giani si tuffa al Canto alla Rana. Il presidente della regione Toscana ha pubblicato sui social il video del suo tuffo nelle acque del parco a Stia, Arezzo.

"Il tradizionale tuffo nel cuore della Toscana, in Casentino – scrive su Instagram il presidente Giani –. Mi trovo a Stia (Arezzo), con il Sindaco Niccolò Caleri, al Canto alla Rana, a pochi chilometri dalla sorgente del fiume Arno, il “fiumicel che nasce in Falterona”, come dice Dante nella Divina Commedia, che attraversa il centro della regione per 241 km. La nostra Toscana diffusa, bellezza, cultura, natura, una attrazione incredibile!”.