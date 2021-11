Toscana, 15 novembre 2021 - Tutti pronti per l’escursione autunnale sulle alture della Toscana, con l’occhio attento allo scatto migliore, per l’arrivo dello straordinario fenomeno naturale del foliage.

Interessate dalla suggestiva e calda atmosfera data dalle foglie che, prima di cadere dai rami, regalano la magia di colori e sfumature che dal giallo, passando dall’arancio e dal rosso, arrivano fino al marrone cupo, sono soprattutto le aree boschive, anche non troppo lontane dalle città.

Iniziando dalla zona della Valdelsa Empolese dove, a pochi passi dall’area urbana, si apre l’oasi protetta di Arnovecchio con la sua grande varietà di vegetazione. In questo periodo e ancora per diversi fine settimana, la zona offre il meglio dello spettacolo di foliage, con riflessi e giochi di colore da non perdere assolutamente. Non solo. Le campagne tra Montespertoli e Certaldo con i fitti vigneti regalano un colpo d'occhio sulle campagne davvero da non perdere.

Per gli appassionati, da ricordare anche i boschi del Monte Amiata, il gruppo montuoso di origine vulcanica del Preappennino toscano, tra la Maremma, la Val d'Orcia e la Val di Paglia, compreso tra le province di Grosseto e di Siena, che racchiude una delle faggete di maggior rilievo d’Europa. Un vero incanto.

Come la Riserva Naturale di Pietraporciana, che occupa un territorio di circa 341 ettari compreso tra la Val d’Orcia e la Valdichiana, nella parte meridionale della provincia di Siena. Tra campagna e sentieri boschivi, qui si trova uno spettacolo della natura che in autunno amplifica notevolmente la sua capacità attrattiva anche per la sua faggetta, che ospita maestosi esemplari secolari.

E anche all'ombra della Torre del Mangia lo spettacolo è assicurato. Da non dimenticare la Valle del Serchio in Lucchesia, dove a farla da padrona in questo particolare periodo dell’anno è la Garfagnana. Ricca di castagneti, faggeti e boschi misti, merita una visita anche solo per ammirare il caleidoscopio di colori in netto contrasto e dalle mille sfumature che restituiscono una bellezza senza uguali. Da scoprire, i rilievi delle Alpi Apuane e le aree a maggiore altitudine, che incorniciano molti degli splendidi borghi medievali della Valle.

Sempre Lucca offre interessanti sprazzi di stupefacente foliage “cittadino”, senza bisogno di addentrarsi lungo sentieri boschivi, soltanto passeggiando sulle sue Mura e godendo lo spettacolo dell’autunno senza troppa fatica. Come a Firenze, nelle aree ricche di verde e di parchi urbani; uno su tutti il Parco delle Cascine, trasformato dai mille colori del foliage. Oppure dal piazzale Michelangelo e da San Miniato, da qui l'autunno sembra incorniciare la culla del Rinascimento.

