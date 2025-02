Foiano della Chiana celebra il Giovedì Grasso

Arezzo, 27 febbraio 2025 – Nella mattinata di giovedì 27 febbraio, la città di Foiano della Chiana, sede del Carnevale più antico d'Italia, ha vissuto un momento di festa e condivisione presso la RSA San Martino.

Gli alunni delle classi quarta e quinta elementare della scuola "Galileo Galilei" hanno celebrato il Giovedì Grasso insieme agli anziani ospiti della struttura, rafforzando il legame tra generazioni nel segno di una tradizione secolare.

All'evento hanno partecipato il Sindaco di Foiano della Chiana, Jacopo Franci, l'Assessora al Sociale, Elena Bigliazzi, il Presidente dell'Associazione Carnevale, Andrea Capannelli, la Dirigente Scolastica, Anna Bernardini, e le referenti della RSA, Silvia Bucci e Monica Tanganelli.

Durante la mattinata, gli anziani hanno condiviso con i giovani studenti messaggi e racconti legati al Carnevale, seguiti da una gioiosa "coriandolata" che ha coinvolto tutti i presenti in un clima di allegria e partecipazione.

Un momento significativo dell'incontro è stata la cerimonia di donazione da parte dell'Associazione Carnevale di una speciale attrezzatura per la stimolazione fisica, destinata al reparto di fisioterapia della RSA.

Questo gesto di solidarietà nasce dalla collaborazione attiva degli ospiti della RSA nella preparazione del Carnevale: con abilità e dedizione, gli anziani confezionano centinaia di piccoli pacchi di coriandoli, fondamentali per le celebrazioni domenicali.

Il Sindaco Jacopo Franci ha colto l'occasione per tracciare un bilancio a metà percorso del mese carnevalesco: "Siamo orgogliosi del livello artistico raggiunto dai nostri carri allegorici. Finora, oltre 50.000 persone hanno visitato Foiano nelle giornate del Carnevale, un successo che risuona in tutta Italia, con pullman e camper provenienti da ogni regione. Un ringraziamento speciale va a tutti i volontari dei cantieri, il cui impegno è il cuore pulsante di questa manifestazione. Questo incontro alla RSA San Martino, conclude il Sindaco, rappresenta un esempio tangibile di come il Carnevale di Foiano della Chiana non sia solo una festa, ma anche un'occasione per rafforzare i legami comunitari e valorizzare le tradizioni che uniscono le diverse generazioni.”