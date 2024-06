Estate in CIRCOlo la proposta per l’estate di Sottosopra a.s.d. con il sostegno della Fondazione CR Firenze

Arezzo, 26 giugno 2024 – Sottosopra scuola di circo contemporaneo di Arezzo, con sede in Via Pievan Landi 42 (zona San Marco-La Sella), a luglio e agosto apre i suoi centri estivi, in collaborazione con Autismo

Arezzo, Nata Teatro e l’istituto scolastico “IV Novembre”.

Estate in CIRCOlo, questo il nome dei centri estivi, sarà attivo da lunedì 8 luglio a venerdì 30 agosto, con attività diverse tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 13:00. I laboratori di circo, attività

madre dell’associazione, si alterneranno a fumetto, educazione alla sostenibilità, teatro e ceramica, per un’esperienza completa e divertente, pronta a rallegrare i giovani durante l’estate aretina.

La presenza può essere prenotata di settimana in settimana e per coloro che avranno un ISEE inferiore a 20.000,00€ l’esperienza sarà gratuita.

Il progetto vuole attivare i giovani a tutto tondo. Non solo i partecipanti, saranno presenti anche volontari in sostegno alle attività, lavorando in squadra con le operatrici durante i laboratori. La squadra sarà così

completa e pronta a coprire le esigenze di tutti.

Tutto il progetto, con grande entusiasmo di Simona Serafini, direttrice artistica di Sottosopra, ha attratto l’attenzione della Fondazione CR Firenze, tramite il bando “E-state insieme” alla sua sesta edizione.

“Entrare in contatto con una realtà toscana così importante è per noi un’opportunità preziosa, che speriamo si faccia sentire anche durante i laboratori e tutto il periodo di progetto”, così Serafini celebra

questo rapporto nato di fresco. “I ragazzi che parteciperanno avranno l’occasione di mettersi alla prova con esperienze differenti, facendo emergere le loro creatività e capacità di espressione. Il lavoro che facciamo con i giovani va sempre nella direzione di dare a loro gli strumenti per essere cittadini attivi e responsabili.

Nessuno escluso: ogni età vede le sue scoperte e ha le sue responsabilità all’interno della comunità e tramite le attività che svolgiamo i ragazzi lo interiorizzano, con la speranza (la nostra) di creare una società

migliore in futuro.” Continua Serafini spiegando la spinta che sta dietro al progetto.

E adesso arriviamo al sodo. Come potete iscrivervi? Vi basterà chiamare Simona al 3393840294 oppure Laura al 3386018117 per avere tutte le informazioni.