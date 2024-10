Arezzo, 9 ottobre 2024 – Lavori sulla rete elettrica, disposta la chiusura della scuola Monte Bianco per mercoledì 9 ottobre

Disposta per mercoledì 9 ottobre l'interruzione della fornitura di energia elettrica nella zona Monte Bianco dalle ore 9:00 alle ore 16:00 per interventi di manutenzione da parte della società distributrice. In considerazione di tale intervento, che pregiudica il funzionamento degli impianti del plesso, non garantendo lo svolgimento delle attività didattiche in piena sicurezza (ad es. il non funzionamento degli avvisatori acustici in caso di incendio, dei supporti didattici come monitor touch, lim, computer, dell'illuminazione elettrica, ecc.), per la scuola primaria Monte Bianco è stata disposta una ordinanza di chiusura.