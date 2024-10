Diecimila persone in corteo a Firenze per manifestare contro le guerre

Circa diecimila persone hanno concluso in piazza Santa Croce a Firenze il corteo della manifestazione ‘Fermiamo le guerre, il tempo della pace è ora’, la giornata di mobilitazione nazionale per la pace promossa in sette città in Italia da Europe for peace, Rete italiana Pace e Disarmo, Fondazione PerugiAssisi per la cultura della pace, AssisiPaceGiusta e Sbilanciamoci. Molte le bandiere della pace, e tanti gli striscioni con la richiesta di cessare il fuoco, porre fine a tutte le guerre, e per dire "Stop genocidio Gaza". Secondo l‘Imam di Firenze, Izzedir Elzir "vedere migliaia di persone che camminano insieme per la pace ci dà una grande speranza". Al termine del corteo, in piazza Santa Croce sono intervenuti dal palco i rappresentanti delle realtà promotrici preceduti da momenti artistico-musicali con, tra gli altri, Gaia Nanni e Letizia Fuochi.