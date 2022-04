Covid Umbria, 15 aprile: la curva dei contagi continua a scendere. Non ci sono decessi

Perugia, 15 aprile 2022 - Sono 1.097 i nuovi positivi in Umbria e 1327 guariti. Non ci sono nuovi decessi legati al Covid-19. Secondo il bollettino della Regione sono 13.438 (-230 rispetto al 14 aprile) gli attualmente positivi al coronavirus in Umbria. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.339 tamponi e 5.304 test antigenici in tutta la regione.



Ricoveri: sono 271 (-2 rispetto al 14 aprile) i positivi ricoverati negli ospedali dell'Umbria, di cui 5 (dato invariato) in rianimazione, 182 (+1 rispetto al 14 aprile) in area medica Covid e 84 (-3 rispetto al 14 aprile) negli altri reparti ospedalieri; e 12 (-5 rispetto al 14 aprile) gli ospiti nelle Rsa Covid. In Umbria Omicron 2 ha raggiunto una presenza di oltre il 90 per cento nei tamponi positivi al Sars-CoV-2 e non si registra la presenza di sottovarianti del virus. Lo ha detto la professoressa Antonella Mencacci, direttrice del laboratorio di microbiologia dell'Azienda ospedaliera di Perugia che ha attivato una autonoma attività di sequenziamento.

"Non abbiamo Omicron tre, non abbiamo Xe e Xj ma tanta Omicron 2 come dovevamo aspettarci. L'attività di tipizzazione del genoma viene svolto da un gruppo di lavoro guidato dalla professoressa Spaccapelo, associato di microbiologia dell'Università di Perugia. Con quattro tecnici - ha spiegato - formati e preparati per seguire tutto il flusso del lavoro, dall'estrazione del materiale fino al sequenziamento, all'analisi dei dati e al loro caricamento sulle piattaforme che li raccolgono". Il laboratorio di Microbiologia dell'Azienda ospedaliera di Perugia è in grado di sequenziare fino a 56 campioni per ogni seduta di lavoro e finora ne sono state analizzate circa 300.