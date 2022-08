Covid Umbria, i dati del 9 agosto: 261 nuovi positivi

Perugia, 9 agosto 2022 - S ono 261 i nuovi cas i di positività al Covid e fanno registrare un calo nella curva pandemica di oltre il 65%. Gli attualmente positivi sono 16.519 , i guariti salgono a 337.858.

I decessi rimangono a quota 1991 dall'inizio della pandemia ad oggi. (non se ne registrano di nuovi). Situazione ricoveri: 249 le persone in corsia, di cui sei nelle terapie intensive. I tamponi eseguiti (tra anigenici e molecolari) sono 1040. Scendo anche le persone in isolamento contumaciale che attualmente sono 16.270. Rispetto alla settimana precedente si osserva una diminuzione nell’impegno ospedaliero regionale.

Sul fronte delle vaccinazioni, la Regione informa i cittadini che le agende per tutto il mese di agosto sono aperte e che è possibile effettuare le prenotazioni in tutte le sedi vaccinali, nei giorni e negli orari più compatibili per chi decide di vaccinarsi, anche con il periodo delle ferie.