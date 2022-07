Covid Toscana: bollettino del 5 luglio. Boom di contagi: quasi 8mila nuovi casi, 11 morti

Firenze, 5 luglio 2022 - Covid Toscana, i contagi di oggi, 5 luglio, sono davvero molto alti: sono quasi 8mila i nuovi casi registrati, per l'esattezza 7.930. Era dal 3 febbraio 2022 che non si registrava un numero così alto, in quell'occasione i contagi furono 8.175 con 61mila tamponi processati. Il numero dei positivi odierni è rilevato da un totale di 28.820 test di cui 2.347 tamponi molecolari e 26.473 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 27,52% (82,3% sulle prime diagnosi).

Pur essendo elevato il dato dei contagi in termini assoluti, le infezioni risultano in crescita del 26% rispetto a sette giorni fa, un dettaglio che potrebbe indicare i primi segni di frenata di questa recente ondata. Del resto martedì 28 giugno in Toscana erano stati confermati 6.317 casi a fronte di 22.295 test, mentre il tasso dei nuovi positivi raggiungeva rispettivamente il 28,33 e l'83,5%.

Covid, muore donna di 69 anni

I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 1.157.786 (93,8% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 2.347 tamponi molecolari e 26.473 tamponi antigenici rapidi, di questi il 27,5% è risultato positivo. Sono invece 9.632 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l'82,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 66.262, +7,6% rispetto a ieri.

I ricoverati sono 611 (37 in più rispetto a ieri), di cui 23 in terapia intensiva (3 in più).

Oggi si registrano 11 nuovi decessi: 6 uomini e 5 donne con un'età media di 85,2 anni. Relativamente alla provincia di residenza, le 11 persone decedute sono: 6 a Firenze, 2 a Massa-Carrara, 1 a Lucca, 1 a Pisa, 1 a Livorno.

Sono 10.207 i deceduti dall'inizio dell'epidemia cosi ripartiti: 3.213 a Firenze, 841 a Prato, 919 a Pistoia, 658 a Massa-Carrara, 958 a Lucca, 1.136 a Pisa, 750 a Livorno, 662 ad Arezzo, 539 a Siena, 391 a Grosseto, 140 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

L'età media dei 7.930 nuovi positivi odierni è di 47 anni circa (10% ha meno di 20 anni, 19% tra 20 e 39 anni, 37% tra 40 e 59 anni, 27% tra 60 e 79 anni, 7% ha 80 anni o più).

Sono 343.172 i casi complessivi ad oggi a Firenze (2.169 in più rispetto a ieri), 83.767 a Prato (502 in più), 98.064 a Pistoia (581 in più), 60.383 a Massa-Carrara (350 in più), 129.866 a Lucca (888 in più), 143.420 a Pisa (1.024 in più), 110.016 a Livorno (624 in più), 111.768 ad Arezzo (703 in più), 87.335 a Siena (722 in più), 65.909 a Grosseto (367 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sono 3.363 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 2.775 nella Nord Ovest, 1.792 nella Sud Est.

Alti i numeri dei positivi nelle singole province. Solo Firenze sfonda i duemila positivi in 24 ore.

